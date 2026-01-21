Estados Unidos
Trump retoma su trayecto a Davos tras cambiar de avión por un fallo técnico
El Air Force One volvió "por precaución" a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado hace menos de una hora su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo "menor" en el 'Air Force One' le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.
Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que "el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos" pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya "identificado un problema eléctrico menor" y regresado, "por precaución", a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.
Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país "estará bien representado en Davos", donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana
- El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche
- Uber ofrece trayectos en taxi a través de su aplicación pese a que ningún conductor de Vigo ha aceptado sumarse a su plataforma
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»