Un tribunal japonés condena a cadena perpetua al asesino del exmandatario Shinzo Abe.

Un tribunal japonés condenó este miércoles a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami por asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe con un arma casera en 2022, afirmó la televisión local NHK.

El presidente del Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón), el juez Shinichi Tanaka, dictó una sentencia que se corresponde con la petición de la Fiscalía contra el asesino confeso de Abe, quien según NHK escuchó el veredicto con la cabeza inclinada. Yamagami, de 45 años, ya se declaró culpable de los cargos principales al comienzo del proceso a finales del pasado octubre.

El ataque, que le costó la vida al político en la ciudad de Nara mientras se encontraba participando en un acto electoral, estuvo motivado por los supuestos vínculos del exmandatario con el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación, o 'secta Moon'. El condenado acusó al grupo de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.

El crimen conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la polémica organización. Algunas teorías sostienen que la llegada del grupo a Japón fue facilitada por el exmandatario Nobuo Kishi, abuelo de Abe, lo que llevó a Yamagami a descargar su rencor en su heredero político.

El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

El exmandatario japonés Fumio Kishida inició, a raíz del asesinato de Abe, una investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación, tras lo que el Gobierno solicitó privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la 'secta Moon', fundada en 1954 en Corea del Sur, como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.

Noticias relacionadas

Fundada en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos, la agrupación es conocida por sus bodas masivas y entre los puntos que investigó el Gobierno japonés están las 'ventas espirituales' con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados.