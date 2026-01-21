Groenlandia envía a sus ciudadanos una lista de productos básicos para "resistir" 5 días en caso de "crisis"

El Gobierno autonómico de Groenlandia ha elaborado una lista de productos básicos para la superviviencia durante cinco días de sus ciudadanos --57.000 habitantes, para un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, un 80 % de los cuales bajo hielo--. Está contenido en un folleto, titulado "Preparado para la crisis. Preparado para cinco días" y ha sido presentado este miércoles en Nuuk, la capital groenlandesa. Recuerda a los que repartió el Gobierno de Finlandia entre su población, en medio de la alarma ciudadana ante una eventual agresión por parte de su poderoso vecino, Rusia, tras la invasión de Ucrania.

La lista es relativamente larga: tres litros de agua por persona y día, alimentos no perecederos y de fácil preparación, armas de caza, munición e instrumentos de pesca, así como material sanitario para primeros auxilios, papel higiénico, mantas, linternas, baterías, velas y cerillas, dinero en metálico, además de tarjetas de crédito a mano, un 'power bank' para el teléfono móvil, estufas de queroseno y un generador de emergencia. También se pide disponer de un transistor a pilas y un listado con los teléfonos esenciales de familiares y servicios básicos ciudadanos. Se dan además una serie de consejos para atender a circunstancias específicas de cada hogar, en caso de tener niños, ancianos o personas necesitadas de especial atención.

"El folleto 'Preparado para la crisis' ha sido elaborado para reforzar la seguridad de la población y para garantizar que la protección civil es aún más fuerte", indicó el Ministerio de Pesa, Caza y Agricultura en un comunicado, según recoge la radiotelevisión pública groenlandesa, KNR. Se insiste así en los consejos que el Gobierno de Dinamarca ha venido distribuyendo entre sus ciudadanos desde junio de 2024 y que se han ido reeditando, revisando o adaptando a necesidades específicas, en este caso de la población de ese territorio autónomo danés. Prevé situaciones de emergencia de diversa índole, incluidos los frecuentes apagones que sufre la isla.

Cautela sin alarmismos

El Gobierno de Nuuk trata de responder sin alarmismos, pero con mensajes claro a las pretensiones de Donald Trump de hacerse con el control de la isla. El martes, víspera de la intervención del presidente estadounidense en Davos, el presidente autonómico, el centrista Jens-Frederik Nielsen, llamó ya a sus conciudadanos a "estar preparados" para todas las eventualidades. "No es probable que se vaya a recurrir a la fuerza militar. Pero tampoco se puede excluir, puesto que así lo ha hecho la otra parte", afirmó Nielsen, centrista y moderado, en alusión a sucesivas declaraciones de Trump en que no excluía la opción militar.

"Hay que estar preparado para todas las posibilidades", añadió. Su antecesor en la presidencia autonómica, y actualmente socio de coalición, el izquierdista Múte B. Egede, explicó que Groenlandia debe prepararse para soportar una "mayor presión" por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Nielsen está integrado por una coalición de amplio espectro, incluido el independentismo moderado. Los preparativos para esa situación de emergencia se articulan coordinadamente entre fuerzas policiales, el llamado Comando Ártico del Ejército danés, así como poderes locales y ministerios.

Nielsen defiende la necesidad de cooperar tanto con Dinamarca como con los aliados europeos de la OTAN y de la UE que han incrementado, como ha hecho Copenhague, su presencia militar en la isla ártica. Se trata de misiones de exploración, preparatorias para unas posibles maniobras coordinadas por Dinamarca. La jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, aspira a que la OTAN tenga una presencia permanente en la isla, a imagen de la que despliega la Alianza en el Báltico.

El 'no' de Copenhague a Trump

Mientras en Groenlandia se aceleran los preparativos prácticos para esa eventual "situación de emergencia", en Copenhague se respondió ya con un 'no' al imperativo de Trump de iniciar "negociaciones inmediatas" para la adquisición de la isla por parte de Estados Unidos.

"Lo que pretende Donald Trump no puede ser", zanjó el ministro de Exteriores danés, Lokke Rasmussen, tras una reunión del comité de Exteriores del Parlamento danés. "No se pueden iniciar negociaciones basadas en la renuncia de principios fundamentales, como la integridad territorial. No lo haremos", añadió.

Recordó Rasmussen asimismo que en la reunión mantenida la semana pasada en Washington entre los titulares de Exteriores de EEUU, Dinamarca y Groenlandia se acordó la creación de un grupo de trabajo para abordar las "preocupaciónes de seguridad" de Washington, no para negociar una adquisición de la isla.