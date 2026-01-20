La ultraderecha portuguesa se impone por primera vez en la frontera con Galicia

Vuelco histórico en la política de la Eurorregión. La primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 18 en Portugal dejaron a dos candidatos como ganadores a nivel nacional en los comicios. En primer lugar el exministro socialista Antonio José Seguro que con un 31,11% y 1.754.904 votos se posiciona como favorito para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura del Estado. Y en segundo lugar y por primera vez en la historia el ultraderechista André Ventura, quien alcanzó los 1.326.648 apoyos (23,52% del total) en unos comicios con un récord de participación.

El presidente de Chega logra así el acceso a la segunda ronda que tendrá lugar el domingo 8 de febrero ante el descalabro del resto de partidos de centroderecha. La formación de extrema derecha revalidó el triunfo en la región de Faro, pero también consiguió un histórico triunfo en 'A Raia' al ser la primera fuerza en Valença do Minho y Monçao.

En la villa fortificada logró uno de sus mejores resultados a nivel nacional con el 35,04% de los apoyos (2.338) y aventajando en más de ocho puntos al segundo en el escrutinio. En el caso de la otra localidad también superó la media estatal, con el 27,23% votos y un centenar de papeletas más que Seguro. En el tercer municipio con mayor conexión con Galicia, Vila Nova da Cerveira, logró el 29,77% de los sufragios en un feudo socialista. Ventura también fue la primera fuerza entre la numerosa emigración lusa en Francia, Suiza, Brasil o Estados Unidos.

Si bien es cierto que históricamente el norte del país vecino optó por las formaciones más conservadoras o democristianas, el despegue económico de las últimas décadas ha teñido de rojo las zonas más próximas a la frontera del río Miño. La inversión en infraestructuras y el desarrollo de polígonos industriales convirtieron a estas villas en importantes caladeros de votos para el Partido Socialista incluso en las derrotas de Pedro Nuno Santos ante Luís Montenegro.

El triunfo tiene un importante valor simbólico y cuantitativo. Hasta ahora Chega había logrado sus mejores resultados en el Algarve, donde se aprovechó del descontento por el «abandono» de los partidos tradicionales en la región. Los problemas asociados al turismo, la sensación de inseguridad o las acusaciones a los inmigrantes generaron un caldo de cultivo que ahora se repite en el otro extremo del país.

Sin otras alternativas

El presidente del partido, criticado por sus alabanzas a la dictadura de Salazar, se impuso a todos los candidatos situados a la derecha del socialista. El liberal João Cotrim de Figueiredo fue tercero con el 16% de los votos, quedando a más de 400.000 apoyos de Ventura. Incluso el almirante de la Marina en reserva Henrique Gouveia e Melo logró aventajar a Luís Marques Mendes, apoyado por el presidente Luís Montenegro, quien quedó en un 11,3% en el peor resultado para un candidato del partido del Gobierno en los 50 años de democracia lusa.

Las formaciones de izquierda se vieron relegadas en unas elecciones presidenciales donde prima el voto útil. La excoordinadora del Bloco de Esquerdas, Catarina Martins, apenas alcanzó el 2,06% del total con 116.303 votos. El comunista António Filipe logró 92.589 papeletas. Sin embargo, todo apunta a que Seguro logrará alzarse con el triunfo en la segunda vuelta, convirtiéndose en el primer Presidente de la República progresista en dos décadas desde la marcha de Jorge Sampaio.