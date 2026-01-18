Defensa
Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras la amenaza arancelaria de Trump
Según fuentes del diario 'Bild', la salida de los militares se ha producido sin aviso previo tras permanecer desplegados menos de 48 horas en la isla.
EFE
Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en "misión de reconocimiento" han abandonado el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.
Un portavoz del Ejército alemán ha confirmado a la agencia DPA y al periódico 'Der Spiegel' la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague.
