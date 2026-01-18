Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Setenta evacuados en el Cáucaso norte tras la caída de un dron ucraniano sobre un edificio

Setenta personas fueron evacuadas este domingo de un edificio en la ciudad rusa de Beslán, en el Cáucaso norte, tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas, según informaron las autoridades locales.

"En Beslán los restos de un dron cayeron sobre un edificio de viviendas de cinco pisos. Fueron evacuados de urgencia 70 personas, uno de ellos requirió atención médica", informó en Telegram el gobernador local, Serguéi Meniáilo.

Añadió que la caída del dron dañó el techo y varias ventanas del edificio.