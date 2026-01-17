Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presión sobre la isla

Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y otros siete países europeos aliados de Groenlandia

Como medida de presión para cerrar la "compra" de la isla, el presidente de EEUU establece un gravamen extra para las exportaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y prevé elevar el castigo al 25% a partir del 1 de junio

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

EP

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, ha indicado, "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y generado "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta".

"Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", ha avisado el presidente estadounidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión "para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".

