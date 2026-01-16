Trump anuncia que la "Junta de Paz" de Gaza ya está formada sin dar nombres

El futuro de la Franja de Gaza se conforma lejos de sus fronteras. Este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la formación de la Junta de Paz que, según él mismo, administrará el enclave palestino. Mientras tanto, el territorio sigue anclado en un presente fatal. El Ejército israelí ha intensificado sus ataques contra la Franja, matando a una docena de personas sólo este jueves. A su vez, la familia del último rehén que queda en el enclave, el policía asesinado Ran Gvili, ha exigido que se detenga la transición a una segunda fase del alto el fuego hasta que no sea retornado el cuerpo de su hijo.

"Supone un gran honor para mí anunciar que se ha formado LA JUNTA DE LA PAZ", ha escrito Trump en su red Truth Social. A lo largo de sus publicaciones, no ha nombrado a los miembros de la junta, aunque ha asegurado que los detalles "se anunciarán en breve". "Hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 Puntos de Gaza", ha recordado, dos días después de que el enviado estadounidense a la región, Steve Witkoff, hiciera el anuncio oficial. "Como Presidente de la Junta de Paz, apoyo al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, con el apoyo del Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición", ha escrito el mandatario estadounidense.

Palestinos caminan entre edificios destruidos en la ciudad de Jan Yunis por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franjade Gaza / Abed Rahim Khatib/DPA

Reunión del comité tecnocrático

Los medios egipcios han informado que este jueves ha empezado en El Cairo la primera reunión del comité tecnocrático palestino encargado de gestionar la gobernanza diaria de Gaza. Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, ha sido designado para dirigir el comité. En este primer encuentro, han debatido los esfuerzos de socorro y los planes de reconstrucción después de la ofensiva militar israelí que ha arrasado con el enclave palestino. "¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!", ha declarado Trump. A su vez, ha vuelto a repetir sus amenazas hacia Hamás si no entregan las armas, alertándoles que "pueden hacerlo por las buenas o por las malas".

"Con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, lograremos un Acuerdo Integral de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de TODOS los túneles", ha añadido. "Hamás debe cumplir INMEDIATAMENTE sus compromisos, incluyendo el regreso del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total", ha concluido Trump en su publicación. Por su parte, la milicia palestina ha denunciado nuevas violaciones del alto el fuego por parte de Israel que han acabado con la vida de algunos de sus comandantes. "El gobierno israelí continúa con su política de sabotear el acuerdo de alto el fuego y obstruir los esfuerzos declarados para estabilizar la calma en Gaza", ha denunciado el portavoz Hazem Qassem.

Durante la noche del jueves, un ataque aéreo israelí contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, mató a Ahraf al-Khatib, comandante de las Brigadas al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, y a su esposa. Horas antes, el Ejército israelí mató a seis personas, incluido Muhammad al Hawli, un comandante de Hamás, en un ataque a la casa de su familia en Deir al Balah, en el centro de Gaza. Sin embargo, las principales víctimas de los bombardeos israelíes de las últimas horas han sido civiles. Una niña de 10 años ha muerto esta mañana cuando un dron israelí ha lanzado una bomba cerca de la escuela Abu Tammam en Beit Lahiya, al norte del enclave. Una anciana ha perecido en las mismas condiciones en Jan Yunis, al sur.

Primera fase sin cumplir

Antes del anuncio de Trump, varios funcionarios estadounidenses anunciaron que las invitaciones para ser miembro de la Junta de Paz habían sido enviadas este miércoles a personas elegidas personalmente por el presidente. De momento, no hay ningún nombre confirmado, pero el periódico británico The Times informó hace varios días que se espera que el primer ministro Keir Starmer sea miembro. Los funcionarios estadounidenses dijeron que se espera que la Junta de la Paz sea presentada formalmente en el Foro Económico Mundial de Davos, que se reunirá la próxima semana. El medio israelí Haaretz afirma que la carta circulada a los países podría incluir un lenguaje que permitiría a la Junta de Paz ampliar su mandato para abordar otros conflictos en todo el mundo, reemplazando efectivamente a las Naciones Unidas.

Mientras, la población gazatí denuncia que todos estos anuncios por parte de líderes mundiales no están teniendo un impacto sobre el terreno. Además, las partes no han cumplido con sus compromisos establecidos para la primera fase del alto el fuego. Los ataques no se han detenido, ya que Israel ha matado a al menos 451 palestinos y herido a 1.251 desde la entrada en vigor de la tregua. Un miembro del buró político de Hamás ha denunciado a Al Jazeera que Israel no ha liberado a todos los prisioneros palestinos que acordó, mientras que la milicia aún no ha entregado el cuerpo del último rehén, al que no logran encontrar. Los niveles de ayuda humanitaria que entran al enclave no han llegado al máximo y se han quedado a la mitad, con las autoridades israelíes restringiendo su acceso, a la vez que las tropas avanzan sobre el terreno.