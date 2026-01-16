Machado pide a Trump que la ayude a retornar a Venezuela "lo antes posible"

María Corina Machado quiere volver pronto a Venezuela. La dirigente líder opositora le pidió a Donald Trump que hiciera realidad ese deseo "lo antes posible" durante el encuentro que tuvieron en la Casa Blanca. "Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar, y lo haré. Evidentemente, discutimos todo lo que ello implica", dijo durante una rueda de prensa en Washington. Su país, aseguró, "va a ser libre con el apoyo de EE UU". Machado ofrendó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz y delegó en el mandatario norteamericano la posibilidad de acelerar su vuelta a una ciudad como Caracas que es distinta desde el 3 de enero: Nicolás Maduro ya no gobierna y la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, cuenta al menos por estos días con la conformidad del multimillonario por encima del papel que pudiera desempeñar la líder de Vente Venezuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, conversó horas atrás en la capital venezolana con la sustituta del mandatario secuestrado por EEUU, de acuerdo con The New York Times. Según la Premio Nobel Rodríguez no tiene un "acuerdo" con Trump sino que "cumple órdenes" que provienen de Washington.

Machado sigue no obstante imaginando un fuerte protagonismo determinante en la transición política. "Haremos lo necesario como Gobierno legítimo", dijo, en relación con la victoria electoral en las elecciones de julio de 2024, cuando la oposición compitió con la candidatura de Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a Maduro ganador de la contienda sin presentar las actas. "Edmundo y yo estamos en comunicación permanente. Tenemos una tarea enorme". Hasta el momento, Washington ha desoído las peticiones de que González Urrutia asuma la presidencia.

Según Machado, Venezuela tiene "la sociedad más cohesionada del mundo: el 90% de la población quiere lo mismo". Eso "mismo" es un cambio de régimen que no incluye a Delcy Rodríguez. Ella "no representa al pueblo" y no puede estar a cargo de una "transición ordenada" y "verdadera". No solo por considerarla "comunista" sino aliada de Rusia e Irán. "No controla las Fuerzas Armadas" porque "el 80%" de los uniformados "están con nosotros". De lo contrario, la oposición no habría obtenido las actas electorales en julio de 2024.

"Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado". La dirigente llamó a "terminar" con la "estructura criminal" de un régimen al que "solo les queda el terror". Rodríguez, remarcó Machado, no puede dar a los venezolanos "confianza, reencuentro, Estado de derecho, participación ciudadana". Por lo tanto, su permanencia en el Palacio de Miraflores "no es sostenible y ella lo sabe".

La líder de Vente Venezuela salió del país en diciembre pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras un año viviendo en a resguardo para evitar su detención. Su obsequio a Trump de la condecoración ha sido motivo de controversia dentro y fuera de su país.