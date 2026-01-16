Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Un dron israelí tira una granada al lado de los cascos azules en Líbano

Un dron israelí lanzó una granada a unos 30 metros de una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) que se encontraba revisando viviendas cerca de la localidad de Odaisseh, en el tercer ataque de este tipo denunciado por los cascos azules en lo que va de semana.

Los militares acudieron a investigar una casa, en la que encontraron un artefacto explosivo conectado a un cordón detonante, después de que unos vecinos les avisasen de la existencia de un potencial peligro en su interior durante una patrulla en la zona, informó este viernes la FINUL en un comunicado.

"Los pacificadores instalaron un cordón de seguridad y se prepararon para revisar otra vivienda. Poco después, un dron que había estado sobrevolando dejó caer una granada a alrededor de 30 metros de los pacificadores", agregó la misión.

Según la nota, la acción no causó heridos, si bien llevó a los cascos azules a enviar una petición de cese el fuego al Ejército israelí.