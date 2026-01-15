Macron anuncia el envío de más refuerzos a Groenlandia por "tierra, mar y aire": "Europa tiene una responsabilidad"

Rodeado de militares y bajo la atenta vigilancia de un caza Rafale, Emmanuel Macron se desplazó este jueves hasta la base militar de Istres, en el sur de Francia, para lanzar ante las tropas franceses un mensaje inequívoco en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones: "Europa tiene una responsabilidad con Groenlandia", afirmó con contundencia.

"2025 ha sido un año particularmente pesado. 2026 será un año lleno de desafíos y de credibilidad para Francia". Por ello, Macron auguró un año de esfuerzos suplementarios con el aumento progresivo del presupuesto militar, con una aportación de 64.000 millones de euros previsto para 2030. Un gesto que calificó como una muestra de "determinación para dar a la armada francesa los medios para asegurar la defensa del país".

La visita del presidente francés al complejo militar de Istres se produjo después de convocar un Consejo de Defensa urgente en el Palacio del Elíseo, al que acudieron varios ministros y altos mandos militares, para abordar la problemática de Irán y Groenlandia. En las últimas horas, Francia ha enviado a una decena de militares a este territorio autónomo de Dinamarca para participar en maniobras conjuntas con otros aliados europeos, como Alemania, Suecia, Noruega. Sin precisar detalles sobre la duración del despliegue, el presidente anunció en su discurso que en los próximos días, Francia enviará más refuerzos por "tierra, mar y aire".

"Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca y los europeos tienen una responsabilidad particular. Este territorio ha pertenecido a la Unión Europea, además de pertenecer a nuestros aliados de la OTAN. (...) Francia ha decidido participar en el ejercicio propuesto por Dinamarca de manera independiente y soberana", anunció el mandatario.

El embajador francés para asuntos polares y oceánicos, Olivier Poivre d'Arvor, elogió estos ejercicios y confirmó que los países europeos se encontraban en conversaciones "complejas con Estados Unidos". "Esta es una señal política contundente. Esta operación comenzó ayer con fuerzas de varios países a petición de Dinamarca. (...) Este primer ejercicio demuestra la determinación de la OTAN", añadió. Aunque para el embajador, "el único país que amenaza el Ártico es Rusia".

Este despliegue militar europeo se produce tras la reunión en la Casa Blanca entre el ministro de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt y Lars Loekke, junto con el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Un encuentro que, según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, "no fue fácil", reconociendo este jueves que existe un "desacuerdo fundamental" porque la ambición estadounidense sobre el territorio groenlandés "sigue intacta".

El paso al frente dado por Francia ha generado una gran inquietud entre sus ciudadanos, quienes piden a Macron explicaciones sobre la postura del país en este nuevo conflicto.

Preocupación ciudadana

La preocupación entre los franceses puede palparse en la calle, en los medios de comunicación y en los pasillos del Parlamento francés. En los últimos días no se habla de otra cosa y las encuestas corroboran este temor. El 71 % de los franceses se declara preocupado por las ambiciones territoriales de Donald Trump y por las consecuencias que estas podrían acarrear, según el último sondeo publicado por YouGov para el 'Huffington Post'. "Tenemos que reafirmar nuestra presencia ante un depredador americano, aunque estoy inquieto por todo lo que pasa", confesaba un ciudadano francés para los micrófonos de BFMTV.

La clase política tampoco es ajena a este malestar. Este jueves, el vicepresidente de Agrupación Nacional en el parlamento, Jean-Philippe Tanguy, instó a Emmanuel Macron a "hablar directamente con el pueblo francés" para explicar la postura de Francia sobre Groenlandia. Aunque existe una polarización de opiniones en el país sobre cómo gestionar las amenazas estadounidenses, una amplia mayoría coincide en la necesidad de demostrar la fuerza europea ante la escalada de tensiones.

La secretaria nacional del partido ecologista, Marine Tondelier, elogió este jueves el envío de tropas aliadas a Groenlandia, subrayando que envía una señal a Estados Unidos. "Creo que es positivo, porque Donald Trump está poniendo a prueba nuestros límites. (...) Europa debe reaccionar, ser muy firme, y debemos demostrarle que no nos dejaremos manipular".

Rusia afirma estar "seriamente preocupada"

Mientras el gélido escenario groenlandés comienza a enfriar aún más las relaciones entre EEUU y Francia , ya tibias en los últimos meses, especialmente después de que Macron señalase el peligro del "nuevo colonialismo de algunos", Rusia ha expresado su "seria preocupación" por el anuncio del despliegue de tropas adicionales de la OTAN en Groenlandia.

"En lugar de trabajar de forma constructiva dentro de las instituciones existentes, en particular el Consejo Ártico, la OTAN ha optado por una militarización acelerada del Norte y está reforzando su presencia militar allí bajo el pretexto inventado de una creciente amenaza de Moscú y Pekín", denunció en un comunicado la embajada rusa en Bruselas, sede de la OTAN.

Precisamente, durante su discurso militar en Istres, el presidente francés tampoco se olvidó de Rusia. Macron declaró que el último lanzamiento del misil Oreshnik ruso "es una señal muy clara" que "estamos dentro del alcance de estos lanzamientos", y que Europa debe ser determinante y ofrecer los medios necesarios para asegurar su defensa porque "la historia no perdona la debilidad".