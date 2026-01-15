Bruselas da el visto bueno a los primeros 38.000 millones de euros en préstamos para aumentar la inversión en defensa

La Comisión Europea ha dado este jueves el visto bueno a conceder préstamos por un valor total de 38.000 millones de euros a ocho países, entre ellos España, para que aumenten su gasto en defensa y refuercen las capacidades críticas de la Unión Europea ante las distintas amenazas a las que se enfrenta el bloque.

La "Unión de la defensa" es cada vez más una realidad. Con esta decisión, que el Ejecutivo comunitario ha calificado de "hito en el esfuerzo de Europa por fortalecer su seguridad", Bruselas comienza a traducir decisiones políticas en inversiones. En la práctica, la Comisión ha aprobado los planes nacionales de inversión de defensa de ocho países: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Chipre, Portugal, Rumanía y España.

España es el país de los diecinueve que han pedido préstamos que menos dinero ha solicitado. En total, el gobierno español recibirá 1.000 millones de euros. El instrumento ha puesto a disposición de los socios un total de 150.000 millones. Bruselas ha dado el visto bueno al desembolso de 38.000 este jueves.

El instrumento de financiación, conocido como SAFE (Acción de seguridad para Europa) por sus siglas en inglés, es parte de la estrategia comunitaria para reforzar la capacidad de defensa en bloque. El pasado año, los líderes identificaron lagunas en las capacidades "críticas", es decir, áreas donde Europa tenía debilidades. Son precisamente esas debilidades las que aspira a contribuir a subsanar este dinero.

En sus planes de inversión, los gobiernos deben describir acciones concretas en alguna de las dos categorías del instrumento. El gasto debe utilizarse bien para la compra de armamento, munición, equipamiento militar o sistemas de protección de infraestructuras críticas, o bien para reforzar los sistemas de defensa antiaérea, de vigilancia marítima o de seguridad en el espacio.

'Made in Europe'

El instrumento, en vigor desde el pasado mes de mayo, pone especial énfasis en la importancia de realizar compras conjuntas para reducir costes. También prioriza las compras de material militar en el seno de la UE. De hecho, no más del 35% de los costes de los componentes del material adquirido pueden tener su origen fuera de la UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein o Ucrania.

Aunque solo los países de la UE pueden pedir préstamo, el instrumento aspira a contribuir a reforzar los lazos con otros aliados. De hecho, los países candidatos a entrar en el bloque, así como aquellos que hayan firmado acuerdos de seguridad, como Albania, Canadá, Japón, Moldavia, Macedonia del Norte, Noruega, Corea del Sur y el Reino Unido, también podrán beneficiarse de acuerdos de colaboración con los gobiernos europeos.

"Al centrarnos en la adquisición conjunta, garantizamos que los Estados miembros compren juntos, lo que reduce costes y garantiza el funcionamiento fluido de nuestros equipos a través de las fronteras", ha dicho el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en un comunicado. "Se trata de impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de empleo de nuestra industria de defensa en la UE", ha añadido en relación al componente comunitario.

Ahora, el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los 27 países del bloque, deberá dar el visto bueno final a los planes. Una vez lo haga, la Comisión procederá a finalizar los contratos y conceder los préstamos, con la vista puesta en esta primavera. "Ahora es urgente que el Consejo apruebe estos planes para permitir un desembolso rápido", ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.