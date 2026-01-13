Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso mata a cuatro personas en los alrededores de la ciudad de Járkov

Un ataque ruso mató durante la pasada noche a cuatro personas en los alrededores de la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania, según informó en sus redes sociales el jefe de la administración de la región homónima de la que forma parte la ciudad, Oleg Siniégubov.

Otras seis personas resultaron heridas en el ataque, del que el gobernador no dio en un primer momento más detalles.

Rusia también atacó de madrugada la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania y principal puerto de mar del país.