Corea del Sur
Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política
EP
El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario 'The Korea Times'.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así, han defendido que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años