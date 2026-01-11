Cuba rechaza la "coerción militar" de Trump tras anunciar el corte del suministro petrolero de Venezuela a la isla

"No tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar". Cuba respondió a través del ministerio de Exteriores a la intimación de Donald Trump a la isla para que llegue a un acuerdo "antes que sea demasiado tarde" con Estados Unidos que evite la repetición de lo ocurrido en Venezuela. "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas", dijo por su parte el presidente Miguel Díaz-Canel. "Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.

Previamente, el multimillonario republicano había anunciado que ni una gota de petróleo venezolana llegaría a la isla. Tampoco dinero recibido "en grandes cantidades" a cambio de proporcionar "servicios de seguridad" a Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. "Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años". Ahora, "Venezuela tiene a Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho), para protegerlos, y los protegeremos". Treinta y dos cubanos perdieron la vida durante el operativo que concluyó el 3 de enero con el secuestro de Maduro por tropas especiales norteamericanas.

El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió a su vez señalando que La Habana "no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país". Sobre la adquisición de crudo, remarcó que "como todo país, Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos". Añadió que "el derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".

La isla atraviesa una crisis estructural que se profundizó en los últimos años con la caída del PIB y el empobrecimiento que sus autoridades atribuyen a las sanciones de Washington.

Marco Rubio "presidente"

En este contexto, el magnate publicó en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X con muy escasos seguidores y autodefinido como "californiano conservador", en donde se sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, será el próximo presidente de Cuba. El multimillonario hizo suyo el texto, acompañado de un emoji de risa y el comentario "¡Suena bien para mí!".

Desde el pasado 3 de enero, los comentarios de Trump y Rubio sobre el futuro cubano se han multiplicado. El magnate llegó a profetizar que la mayor de las Antillas "está a punto de caer" debido al corte del suministro de petróleo venezolano que, aunque insuficiente para evitar los apagones, permite que el país no colapse por completo.