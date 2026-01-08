Crisis entre Washington y Moscú
El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos
El ministro Diosdado Cabello lamenta el aumento del número de fallecidos y heridos
Redacción
El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero a Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el miércoles el ministro del Interior. "Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país", dijo el ministro Diosdado Cabello, durante su programa semanal "Con el mazo dando".
La relación entre Venezuela y Estados Unidos tiene "una mancha" tras el ataque y la captura del presidente Nicolás Maduro, declaró el miércoles la nueva líder del país, Delcy Rodríguez, que sin embargo aceptó negociar la venta de petróleo con Washington. El Gobierno de Donald Trump aseguró, por su parte, que tiene la intención de controlar las ventas del crudo venezolano "indefinidamente", y que las decisiones de Caracas serán "dictadas" por Washington.
Incautación de petroleros
Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma internacional, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y "apátrida" según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.
En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen tras la operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, encarcelados desde entonces en Nueva York.
Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. "¡Nico, aguanta, el pueblo se levanta!", corearon los manifestantes.
"Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas", declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.
