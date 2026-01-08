EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Machado considera "absolutamente temporal" el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición", luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante operación militar estadounidense en el país suramericano. Machado, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró al cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es "absolutamente temporal". "Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió Machado.

Delcy Rodríguez llama a la unión en Venezuela para sanar "la herida" del ataque de EE.UU. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este miércoles un llamado a la unión en el país para sanar la "herida muy profunda" que, afirmó, dejó el ataque de Estados Unidos el pasado sábado, cuando fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez y la alianza chavista se comprometen con "el rescate" de Maduro y su esposa La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos chavistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron este miércoles con "el rescate" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por parte de fuerzas de este país. Rodríguez encabezó una reunión con esa coalición a fin de "trazar metas en defensa de la paz y la soberanía", entre ellas, "el rescate" de Maduro y Flores "tras su secuestro por fuerzas de ocupación" estadounidenses, según el equipo de prensa de la Presidencia.

Petro y Trump hablan por primera vez tras las últimas amenazas de EEUU a Colombia El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas. (Seguir leyendo)

Integrantes del G7 discuten con Marco Rubio la detención de Maduro en Venezuela El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con los ministros de Asuntos Exteriores del G7, sobre las "operaciones antinarcóticos en el Caribe" y sobre el operativo que resultó en la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. De cuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en la llamada Rubio destacó que la prioridad de Estados Unidos es "garantizar una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela".

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero. (Seguir leyendo)

Irene Montero llama a "aislar" a Estados Unidos ante "el imperialismo yanqui" La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha llamado a "aislar" a Estados Unidos ante el "imperialismo yanqui" tras su ataque del pasado sábado sobre Caracas y alrededores que terminó con la "captura" del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores. "Estas elecciones son o Petro o Trump, o es Iván Cepeda o Trump, o Colombia o ser una colonia de los Estados Unidos", ha expresado este miércoles en un acto de apoyo al senador y candidato de Petro para las elecciones de Colombia, Iván Cepeda. En el evento ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump --a quien ha calificado como "tirano"-- quiere "Colombia, México, Cuba y Venezuela".

Venezuela invita a Guterres a constatar "de primera mano" las consecuencias de los ataques de EEUU El Gobierno de Venezuela invitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país suramericano para que compruebe "de primera mano" las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, informó este miércoles el canciller, Yván Gil. En un comunicado, Gil detalló que la invitación fue extendida esta mañana durante una reunión que sostuvo el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, con Guterres, para denunciar "la agresión armada unilateral e injustificada perpetrada" por Estados Unidos y el que tachó como un "secuestro" del presidente venezolano y la primera dama. De acuerdo con el documento, Moncada expresó que la ONU "tiene aún un importante papel que desempeñar, incluso para asumir su papel y su autoridad en lo relativo a la preservación de la diplomacia como medio para garantizar la paz mundial".

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50 % hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.