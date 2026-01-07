EEUU pretende controlar "indefinidamente" las exportaciones de petróleo en Venezuela

Estados Unidos va a vender “indefinidamente” el petróleo de Venezuela que Washington ha estado sometiendo a embargo, según ha anunciado este miércoles el secretario de Energía, Chris Wright. Ese anuncio llega un día después de que el presidente, Donald Trump, asegurara en un mensaje en Truth Social que Caracas iba a entregar a Washington entre 30 y 50 millones barriles del petróleo sancionado.

“Se venderá a precio de mercado y ese dinero lo controlaré yo, como presidente de EEUU, para asegurar que se usa para beneficiar a la gente de Venezuela y de EEUU”, escribió también el presidente en su mensaje, donde anunció que ha dado instrucciones a Wright para ejecutar su plan de llevar el crudo a barcos petroleros y transportarlo a EEUU.

Una hoja informativa que ha publicado el Departamento de Energía delinea las políticas para lo que se define como un “histórico acuerdo energético EEUU-Venezuela”. Ese documento asegura que Wright y su departamento ya están trabajando con las autoridades “interinas” venezolanas y la industria privada para ejecutar el acuerdo.

Efecto inmediato y levantamiento de sanciones

El Departamento, y luego la secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han anunciado también que la Administración Trump ya ha empezado a eliminar “selectivamente” sanciones para permitir el transporte y venta del crudo venezolano a mercados de todo el mundo.

Los ingresos de esas ventas, que comienzan según Washington “inmediatamente”, se guardarán en cuentas controladas por EEUU en “bancos globalmente reconocidos” y luego se distribuirán entre las poblaciones venezolana y estadounidense “a discreción” del gobierno de Trump.

En una conferencia de Goldman Sachs en Miami, mientras, Wright defendía este miércoles la política de Washington. “Necesitamos tener ese elemento de negociación y el control de esas ventas de petróleo para impulsar los cambios que, sencillamente, deben suceder en Venezuela” ha declarado el titular de Energía, que también ha explicado que EEUU importará equipo y servicios a Venezuela para incremental el flujo de petróleo en el propio país latinoamericano.

Reunión el viernes

“A largo plazo, crearemos las condiciones para que entren las grandes compañías estadounidenses que estaban allí, y quizá las que no estaban pero quieren estar. Los recursos son inmensos”, ha declarado Wright, haciendo eco del mensaje que ha lanzado desde la operación militar del sábado Trump.

El presidente este viernes tiene previsto mantener en la Casa Blanca una reunión con empresarios del sector. Están convocados directos de las tres mayores petroleras del país, Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil y otros productores.

China y Rusia

En la conferencia en Florida Wright también ha explicado que EEUU va a recibir crudo que se guardaba tanto en petroleros flotantes como en instalaciones en tierra. Según analistas citados por ‘The Wall Street Journal’, muchos de esos barriles probablemente estaban destinados a China o Rusia pero se habían visto paralizados por el bloqueo impuesto por EEUU a buques petroleros sancionados.

Precisamente este miércoles EEUU ha anunciado que ha interceptado dos de esos petroleros, uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe. Según ha explicado en unas declaraciones a la prensa en el Congreso el secretario de Estado, Marco Rubio, los dirigentes de Venezuela han intentado que el contenido de uno de esos barcos (el interceptado en el Caribe) contabilice ya como parte del acuerdo de entrega de barriles de crudo del que ha hablado Trump.