Albares insiste en que "los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos" y ofrece la mediación de España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que los recursos naturales son parte de la soberanía de Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dejado claro su interés por el petróleo venezolano, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de los "buenos oficios" de España para solventar la crisis venezolana.

"Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano", ha sostenido tajante el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, tras defender que "la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado".

"Lo dice el Derecho Internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender", ha añadido, horas después de que Trump haya anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos después de la operación militar del sábado en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro.

Respecto a esto, Albares no ha querido pronunciarse sobre si el mandatario venezolano está detenido o secuestrado. "Yo no le voy a poner calificativos", ha afirmado, esgrimiendo que como jefe de la diplomacia no debe hacerlo.

"Lo que sí le puedo decir es que se produjo el sábado en Caracas una acción ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional", ha puntualizado, en línea con lo que también ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Buenos oficios de España

En este sentido, y como también hizo la víspera el jefe del Ejecutivo, ha reiterado la disposición de España a ejercer una labor de mediación. "Nosotros lo que planteamos, lo planteamos inmediatamente el sábado, son nuestros buenos oficios y eso tienen que ser las distintas partes implicadas las que lo acepten", ha señalado.

"La disposición de España está ahí, y si las partes consideran que eso puede ser útil, nosotros estaremos, lo que no vamos a hacer por supuesto nunca, es una injerencia", ha puntualizado Albares, que ha indicado que la oferta de mediación es tanto entre el nuevo Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición venezolana como "entre distintos países de la comunidad internacional".

Así, ha recordado que el Gobierno ha venido hablando tanto con el régimen de Maduro como con la oposición desde hace tiempo y también él mismo habló el sábado con Edmundo González, el candidato opositor en las presidenciales de 2024 y que la oposición asegura que fue el ganador de los comicios, si bien no ha hablado en los últimos días con María Corina Machado, la principal líder opositora y Nobel de la Paz.

"Si los buenos oficios de España sirven para poder ayudar a avanzar en esa solución que nosotros queremos dialogada, negociada, entre venezolanos, pacífica y democrática, estaremos dispuestos a hacerlo", ha recalcado el jefe de la diplomacia, esgrimiendo que en Iberoamérica España busca siempre "tender puentes" y no "atizar fuegos".

Por otra parte, Albares ha insistido en que lo ocurrido en Venezuela "es un precedente muy peligroso para el orden mundial basado en reglas" por el que apuesta España y que hay que posicionarse del lado del Derecho Internacional.

Alianza mundial por el multilateralismo

Por ello, ha planteado que "es el momento de que lancemos una alianza mundial por el Derecho Internacional y el multilateralismo". "Porque el multilateralismo no es simplemente una bonita idea de relaciones internacionales, es la base misma de las relaciones pacíficas y estables entre Estados" y supone a escala internacional lo que a escala nacional la democracia, "una forma pacífica y virtuosa de organizar la convivencia".

"Si permitimos que se resquebraje el Derecho Internacional y el orden internacional basado en reglas, esas fuerzas políticas que quieren desmoronar la democracia y que en Europa quieren desguazar la Unión Europea, que es la expresión máxima de la democracia, triunfarán también", ha prevenido.

En estas circunstancias, Albares ha defendido la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre" como hace el Gobierno. "Una agresión es una agresión (...) Una acción militar unilateral es una acción militar unilateral. Una violación del Derecho Internacional es una violación del Derecho Internacional lo haga quien lo haga y se dé donde se dé", ha remarcado.