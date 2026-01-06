Socios europeos defienden la soberanía de Groenlandia y piden a EEUU cooperación

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos, en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa. "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", se lee en la declaración adelantada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

El documento ha sido respaldado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente el Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra italiana; y sus homólogos polaco, Donald Tusk; británico, Keir Starmer y danesa, Mette Frederiksen. Y llega en medio de las amenazas de los Estados Unidos de Donald Trump por hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional. "La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", empieza la declaración.

Asimismo, los socios recuerdan que también la OTAN "ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos". "Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca —incluida Groenlandia— forma parte de la OTAN", aseveran. Los siete países han considerado que "la seguridad en el Ártico debe lograrse, por tanto, de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas". Entre estos principios, citan "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras". "Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", avisan.

En este sentido los firmantes reconocen que los Estados Unidos "son un socio esencial en este empeño, como aliado de la OTAN" y por el acuerdo de defensa entre Washington y Copenhague de 1951. La Comisión Europea ha respaldado a Dinamarca y Groenlandia ante las pretensiones de Trump mientras que el presidente del Gobierno autónomo de la isla, Jens-Frederik Nielsen, ha abogado por evitar el "pánico" y a estrechar la colaboración con Estados Unidos.