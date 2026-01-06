Delcy Rodríguez asegura que no existe un "agente externo" que gobierne Venezuela

La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se propuso este martes refutar a Donald Trump y negó que exista un "agente externo" que gobierna Venezuela. El multimillonario republicano se ha arrogado esa potestad administrativa y aseguró que Rodríguez "colabora" con este propósito. Rodríguez quiso dar una muestra al menos en el frente interno y anunciar su primera medida: la instalación del Estado Mayor agroalimentario, encabezado por el nuevo vicepresidente de economía, Calixto Ortega.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo; el Gobierno de Venezuela rige nuestro país", dijo Rodríguez. "En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios", añadió en clara respuesta a un Trump que le auguró un destino "peor" al de Maduro si no colaboraba con Washington.

Según la "presidenta encargada", el pueblo venezolano "está activo en las calles" y una prueba de ello es ma marcha que este martes realizaron las mujeres simpatizantes del Gobierno para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas". Sobre el ataque del sábado señaló: "ha sido violatorio y quebrantador de la legalidad internacional".

Rodríguez, quien juramento el lunes ante la Asamblea Nacional (AN), liderada por su hermano Jorge, reconoció que el país sudamericano transita un "camino doloroso" a causa de la "agresión" de tipo "colonial". Y subrayó: "este pueblo no se rinde, es un pueblo que no se entrega".

El pasado lunes, Trump aseguró que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller se encargarían de coordinar la transición política en Venezuela. Rodríguez fue entonces relegada al papel de "cooperante". A su vez, el magnate advirtió sobre la posibilidad de un segundo ataque si los propósitos de Washington no son acatados. Trump también exigió a Rodríguez "acceso total" a los recursos naturales venezolanos.