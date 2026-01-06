El bar incendiado en los Alpes suizos no había sido sometido a ninguna inspección en los últimos cinco años

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido sometido a ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años, según ha confirmado este martes el alcalde de la comuna afectada.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.