Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Venezuela, ha jurado este lunes como presidenta encargada del país en la Asamblea Nacional dos días después el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado. Rodríguez ha prestado juramento ante su hermano, Jorge Rodríguez, que horas antes había sido reelegido presidente de la Cámara en la sesión de apertura del nuevo período legislativo 2026-2031.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país", ha declarado Delcy Rodríguez, antes de asegurar que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz" en el país sudamericano.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha inaugurado este lunes el nuevo período legislativo con mayoría chavista, el retorno de algunos opositores y en medio de la incertidumbre política tras los ataques estadounidenses.

Durante su intervención, Jorge Rodríguez ha prometido recurrir a "todos los espacios" para "traer de vuelta" a Maduro.

Entre los diputados que han asistido a la sesión ha estado Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente, que ha jurado para un tercer periodo como diputado, así como los opositores Henrique Capriles y Stalin González, que se deslindaron de la oposición mayoritaria y concurrieron por su lado a los comicios regionales de mayo de 2025. Maduro Guerra ha expresado su "apoyo incondicional" a la presidenta encargada y ha augurado que "más temprano que tarde" sus padres "volverán a Venezuela.

"El país y el mundo atraviesa por una situación especial compleja (...), ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro", ha manifestado el diputado Fernando Soto Rojas, que ha dirigido el debate de apertura de la legislatura, presidido por una fotografía de la pareja presidencial en la tribuna de oradores.

La nueva Asamblea Nacional cuenta con una mayoría absoluta del chavismo, con 256 de los 285 diputados.

Mientras tanto, los venezolanos se mantienen a la expectativa de los próximos acontecimientos después de que Delcy Rodríguez publicara la noche del domingo su primer comunicado firmado como presidenta encargada, pese a que no ha prestado juramento públicamente para el cargo. En su mensaje, Rodríguez extendió una invitación al Gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, para trabajar en conjunto en una "agenda de cooperación".

Reforma constitucional en el aire

Una de las tareas más importantes que había encomendado Maduro a este nuevo Parlamento es la de trabajar en una reforma constitucional que, dijo recientemente, "dinamice, actualice y fortalezca los derechos" establecidos en la Carta Magna. Con este nuevo escenario, el Parlamento tendrá que dilucidar si igualmente seguirá trabajando en el cambio constitucional o lo postergará.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques en Caracas y estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que ha sido su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.