Machado perdió el respaldo de Trump por aceptar el Nobel de la Paz, según el 'Post'

La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz le habría costado a la activista el respaldo del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha codiciado abiertamente el galardón, para liderar una transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según afirma 'The Washington Post'.

A pesar de que Machado agradeció a Trump y le dedicó el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

"Si lo hubiera rechazado y dicho: 'No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", agregó una de las personas, que ofreció su testimonio bajo anonimato, publica 'The Washington Post', sin destacar esta información.

Durante una rueda de prensa para ofrecer detalles de la espectacular operación de captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York este sábado, Trump afirmó que "sería muy difícil" para Machado presidir ahora la nación suramericana al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país". Según el 'Post', el comentario de Trump tomó por sorpresa a los aliados y colegas de Machado, de acuerdo con una persona cercana al equipo de la opositora, que salió en secreto de Venezuela tras meses en la clandestinidad.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reiteró este domingo la postura de Washington de descartar a la líder opositora y, en cambio, ofrecer una oportunidad a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "María Corina Machado es fantástica (...), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio, quien agregó que la número dos de Maduro es "alguien con quien se puede trabajar".

Amenaza a Delcy Rodríguez

Sin embargo, Trump advirtió a Rodríguez poco después de que si no actúa como quiere se podría enfrentar a un destino "peor que el de Maduro" y reiteró que están listos para una "segunda ola de ataques" mayor que la operación para capturar y sacar de Caracas al presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

El jefe de la diplomacia estadounidense también aclaró que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela en lo adelante, después de que Trump dijera que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición, aunque insistió en que EEUU no mantiene tropas en territorio venezolano.

A pesar de que Rubio fue señalado inicialmente por Trump para dirigir la completa situación en una Venezuela sin Maduro, la Casa Blanca estaría considerando al subjefe de Gabinete de la Administración, Stephen Miller, para un papel de liderazgo en la transición, según aseguró una fuente anónima a 'The Washington Post'.