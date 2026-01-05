Cuba, en su momento más difícil tras la caída de Maduro: una economía en caída libre bajo riesgo de colapso sin el petróleo venezolano

"Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos". Donald Trump auguró ese desenlace sobre la base de un razonamiento compartido en Estados Unidos. "Recibían todos sus ingresos de Venezuela". Cuando EEUU incautó el buque 'Skipper', en diciembre pasado, llevaba casi dos millones de barriles de crudo pesado hacia la isla. La captura de Nicolás Maduro supone un golpe mayor para La Habana porque entre el menú de imposiciones de Washington a la sucesora, Delcy Rodríguez, se espera que figure de manera taxativa el corte completo del suministro petrolero a la isla. Si eso sucede, deslizó el magnate republicano, "no creo que necesitemos ninguna acción" para poner fin a la hegemonía del Partido Comunista en la isla. Se trata, desde ya, de un sueño ardiente de Marco Rubio, el secretario de Estado, y Mauricio Claver-Carone, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, ambos hijos de cubanos.

La crisis económica de la mayor de las Antillas es de una gravedad sin precedentes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB volverá a disminuir alrededor de 1,5% en 2025. A eso se le suma un ciclo de contracciones iniciado en 2018 y que acumula un 18% de pérdidas de la riqueza nacional. El presidente Miguel Díaz Canel no pasó por alto las enormes dificultades al hablar durante la última sesión de la Asamblea del Poder Popular. Cuba, dijo a los legisladores, atraviesa "un momento extremadamente complejo" que "exige respuestas más profundas, rápidas y responsables". No es "una crisis más" sino de "la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo". Díaz Canel reconoció que si bien las sanciones norteamericanas provocan efectos muy negativos --estimados en 7.500 millones de dólares durante el último bienio, de acuerdo con la última resolución aprobada contra el bloqueo en la ONU--, han sido los desmanes en el manejo de la economía los que profundizaron el deterioro al punto de hacer intolerable de vida de los cubanos y provocar un éxodo sin precedentes.

De la URSS a Chávez

La disolución de la Unión Soviética en 1991 dejó a la isla a la deriva. Moscú era proveedor de crudo y maquinarias. Las penurias fueron de proporciones en los años 90. Parte de la asistencia económica se recompuso a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. La cooperación se basó en un intercambio de fuerte tinte político: asistencia médica y en materia de seguridad por petróleo. Caracas se convirtió en el principal suministrador energético. Según los expertos, PDVSA llegó a aportar 100.000 barriles diarios. El año pasado fueron de unos 27.000. La economía cubana requiere de unos 120.000 barriles para funcionar y no sumir al país en apagones recurrentes. A partir del 3 de enero parece ser muy difícil que el flujo continúe, al menos si se toma al pie de la letra la aspiración de Trump de controlar la situación interna venezolana. "Estamos a cargo", se jactó el magnate. Previamente, había dicho al semanario The Atlantic que si Delcy Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.

El fin de la provisión de petróleo venezolano colocaría a la isla más cerca de la línea del precipicio. Rusia podría ser una alternativa para La Habana. Sin embargo, la guerra en Ucrania, sus problemas económicos y la persecución de su propia "flota fantasma" no permitirían un reemplazo inmediato. México ha enviado unos 23.000 barriles diarios, pero este año apenas unos 2.500. China estaría en condiciones aportar una mayor financiación a La Habana solo por una decisión estratégica en medio de la disputa cada vez más intensa con EEUU por el predominio económico en América Latina.

Los cubanos de a pie no esperan. A los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, y la inflación se le ha sumado el deterioro de los servicios públicos, la salud y la educación, que fueron los blasones del Estado. La crisis social ha introducido figuras desconocidas por décadas: la mendicidad, la delincuencia juvenil. A la vez, retornaron enfermedades desterradas. El sistema sanitario se encontró sobrepasado por una epidemia de dengue y chikungunya. El huracán Melissa, meses atrás, provocó destrucción en cinco provincias: la imagen del desastre fue interpretada como un futuro general para toda la isla.

La cuestión militar

Trump parece confiar en una decantación "natural" de la prolongada crisis como detonador de los cambios anhelados por Washington desde hace décadas. La caída de Maduro puede ser, sin embargo, el motivo de otras interpretaciones que abonen la hipótesis de una injerencia norteamercicana más directa. El Gobierno de Díaz Canel reconoció la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque que llevó a cabo Estados Unidos contra el búnker presidencial de Maduro. Los cubanos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y estaban en Caracas "a solicitud de órganos homólogos de ese país". Ellos "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones". No es descartable que bajo la excusa de la presencia militar cubana en Venezuela ahora Trump encuentre argumentos para ir más allá de la asfixia económica.