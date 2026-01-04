«En la vida cotidiana de los gallegos en Venezuela aún no ha cambiado nada»

El secretario xeral de Emigración del gobierno gallego, Antonio Rodríguez Miranda, explica cómo están viviendo los gallegos que residen en Venezuela la intervención de Estados Unidos. Por ahora, señala, el sentimiento generalizado es de «cautela», con una sociedad a la «expectativa» de si esta vez habrá o no cambios reales en el país. Una «esperanza», indica, que también sienten los venezolanos afincados en Galicia, que son la comunidad extranjera más numerosa de la autonomía, y el propio Ejecutivo, que tiene claro que si un régimen «se sostiene a cuenta de que la gente lo pase mal, no puede ser un buen régimen».

¿Ha tenido la Xunta contacto con los gallegos que viven en Venezuela a lo largo de estos días?

Estamos en contacto con ellos desde el primer momento, desde las primeras horas. Realmente, están más a la expectativa que otra cosa. Hoy a lo largo del día hemos hablado con gente de diferentes partes del país y todos nos dicen que la gente apenas sale de sus casas, que algunos van a comprar algo a pequeñas tiendas o supermercados que han abierto, pero tampoco demasiado. Toda la gente está a la expectativa de lo que ocurre, porque ya han vivido tantas situaciones de este tipo que no saben si esta va a ser una más de tantas o una distinta que cambie los acontecimientos. Antes, cuando pasaba algo así, la gente salía mucho a la calle, pero ahora, por lo menos lo que dice nuestra gente, es que hay cautela. Lo que ven es que está todo bien, que la policía está en diferentes lugares, pero que ni siquiera salió el ejército ni la Guardia Nacional a la calle.

¿Y cuál es su situación?

En principio, todo el país está tranquilo. Tuvieron los sobresaltos, lógicamente, por la noche, sintieron los aviones, los bombardeos que estaban localizados en determinadas zonas…, y puede que alguna persona que viviese en esos entornos que tuviese un poco más de preocupación, porque estaba ocurriendo cerca, pero en general, lo que nos trasladaron es que están a la expectativa. Además, sabían que algo estaba pasando, porque llevaba anunciado varios días. De hecho, creo recordar que a finales del mes pasado ya se suspendieron los vuelos, y desde ese momento la gente ya estaba a la expectativa de lo que iba a pasar. ¿Incertidumbre? Por supuesto, mucha. ¿Inquietud? Sí, porque no saben por dónde van a ir los derroteros. Pero a día de hoy, en sus vidas cotidianas aún no ha cambiado nada.

¿Cuántos gallegos viven allí? ¿Y a cuántos presta ayuda, económica o material, la Xunta?

Gallegos hoy hay 32.000, y el 70%, o incluso más, están en el entorno de Caracas. Nosotros tenemos diferentes programas, como ayudas económicas para los mayores en situación de dificultad, que se dan para la primera y la segunda generación, y para los nietos de forma excepcional en casos de enfermedad, por ejemplo, que llegan de media a unas 2.000 familias, aproximadamente. Después hay otros programas, que se desarrollan en los centros gallegos de allí con los que colaboramos, para personas con necesidades sanitarias, de alimentación…, con las que también llegamos a otras 2.000 personas. Y luego hay programas ordinarios, como cuando vienen aquí las personas mayores.

¿Se ha habilitado algún canal específico de información o ayuda para gallegos que quieran salir del país?

No, nos comunicamos con ellos a través de los canales normales. Nosotros tenemos contacto cotidiano con los centros gallegos, que son lugares de referencia muy habituales, y con muchas personas con las que vamos teniendo relación. Después, obviamente, en el país también están las instituciones españolas. Pero en este caso no fue necesario habilitar nada extraordinario, porque allí el mecanismo de comunicación más sencillo es, precisamente, WhatsApp.

¿Existe algún escenario a partir del cual la Xunta activaría medidas extraordinarias, o no se contempla ese supuesto?

Claro. Nosotros estamos pendientes de cómo se desarrolla esto. Si, efectivamente, hubiese que actuar, nosotros podemos hacerlo en el ámbito social, de colaboración, no en aspectos políticos o diplomáticos porque las comunidades autónomas no tenemos competencias en esa materia, solo el Estado. Pero si la situación se volviese compleja, desde el punto de vista de la necesidad de atención social, tenemos una línea especial de ayudas de emergencia que está siempre abierta para circunstancias extraordinarias, como catástrofes naturales o situaciones humanitarias, en el caso de pérdida de vivienda o la pandemia, por ejemplo. Es una línea modesta económicamente y que lógicamente no va a solucionar los males de un país, pero que está abierta y, si hubiese que actuar, sería cuestión de dotarla con mayores recursos para poder estar al lado de quienes la puedan necesitar.

Y la comunidad venezolana afincada en Galicia, ¿cómo está viviendo este suceso?

Con gran expectación y esperanza. Esas serían las dos palabras que lo resumen. Esperanza en positivo, de que, ahora sí, Venezuela pueda tener un cambio hacia la libertad, hacia la democracia, a poder recuperar un país con un nivel y calidad de vida adecuado, como ya tuvo y perdió en estos últimos tiempos y que provocó, precisamente, una de las mayores diásporas de la historia de la humanidad. Estamos hablando de cinco, seis o más millones de personas que abandonaron el país.

Y para terminar, ¿cuál es la posición del Ejecutivo autonómico de cara a lo ocurrido?

Lo vivimos con muchísima esperanza, sin ninguna duda. Desde la Secretaría Xeral de Emigración llevamos trabajando todos estos años tan cerca de los gallegos [en Venezuela] que vemos su realidad cotidiana, la necesidad, los vaivenes, las mejoras que se dan en un momento determinado y nuevamente los bajones. Entonces, nos pasa como a ellos, estamos también con esta gran expectación y esa esperanza de que, por fin, ahora sí, pueda haber un cambio real hacia la libertad. Porque, desde luego, lo que está claro es que si un régimen se sostiene a cuenta de que la gente lo pase mal, no puede ser un buen régimen.