El rastro gallego del chavismo: de Vigo a Miraflores

A Galicia y Venezuela las separan 6.700 kilómetros pero las unen lazos intensos tejidos por la diáspora: vidas cruzadas a uno y otro lado del charco que permiten seguir el rastro del chavismo desde Vigo al Palacio de Miraflores y de ahí conectarlo con el nacionalismo gallego. Francisco de Asís Sesto Novas, conocido como Farruco Sesto, nació en Vigo en 1943 y fue ministro de Cultura del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y, tras gestionar Vivienda y Hábitat, Nicolás Maduro lo colocó al frente del Ministerio para la Transformación Revolucionaria.

Nieto del pedagogo Juan Novás Guillán e hijo del intelectual galleguista Xosé Sesto, emigró a Venezuela a los 18 años, allí estudió Arquitectura y se implicó en la revolución bolivariana. En Caracas conocería a Celso Emilio Ferreiro, que entonces militaba en la UPG al tiempo que estrechaba lazos con otros poetas e intelectuales gallegos como Xosé Luis Méndez Ferrín. Además de político y arquitecto, Farruco Sesto es pintor y poeta. De hecho, a pesar de residir en Venezuela usa el gallego para escribir. Entre sus poemas hay incluso uno que lleva por título «UPG poemas» , escrito en 1973.

Desde 1999 empezó a ocupar cargos de máxima responsabilidad en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluyendo los ministerios de Cultura, Vivienda y Transformación Revolucionaria. Tras abandonar el Gobierno de Venezuela, sigue implicado con la revolución bolivariana y su afinidad con el chavismo se mantiene aún intacta. En Galicia participa en foros y conferencias donde ha lamentado en varias ocasiones la «tergiversación intencionada» que hay en España de la realidad venezolana y ha defendido los logros alcanzados en el país caribeño por los gobiernos de Chávez y Maduro. Ya en 2014 advertía en una entrevista que no veía posible un golpe de estado en Venezuela pero advertía: «la amenaza exterior sí está ahí».

En 2011 Sesto fue nombrado académico colaborador de la Real Academia Galega, que entonces presidía Xosé Luis Méndez Ferrín, con quien mantiene una estrecha relación. También acudieron a darle su apoyo figuras como Isaac Díaz Pardo, Miguel Anxo Fernán Vello, Xavier Seoane o Xosé Manuel Beiras.

Precisamente el histórico líder nacionalista siempre mostró su apoyo al chavismo. En plena campaña de las autonómicas de 2016, Beiras (que entonces estaba en Anova) defendió en Vigo que «el Gobierno de Venezuela» era un «ejemplo político» para En Marea, frente con el que se presentaba a las elecciones, y elogió el legado de Chávez.

El nacionalismo gallego siempre ha coqueteado con el régimen venezolano. Cargos del BNG y la CIG acudieron como observadores a Venezuela en los comicios celebrados en 2024 y respaldaron mediante un manifiesto la «legitimidad» de la victoria de Maduro, que fue cuestionada internacionalmente. Más recientemente la diputada del BNG Montse Prado no dudó en atacar a la líder opositora al régimen de Maduro, Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz al calificarla de «fascista».

Pero no son los únicos afines al chavismo en Galicia. El periodista Ignacio Ramonet, nacido en Redondela es consejero editorial de TeleSur (canal próximo al régimen) y fue el último en hacerle una entrevista a Maduro, antes de que lo capturaran. Además, es autor de Hugo Chávez. Mi primera vida, libro construido a partir de «cinco años de trabajo» y «más de doscientas horas» de conversaciones con Chávez.

Pero en la conexión gallega con Venezuela también hay detractores del chavismo. El activista y periodista Carlos Correa, es hijo de emigrantes gallegos con raíces en Caldas de Reis. El director de la ONG Espacio Público, que mantiene una firme oposición al régimen de Maduro, fue apresado en enero del pasado año por el Gobierno venezolano, aunque a los nueve días salió en libertad condicional.