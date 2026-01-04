Ataque de EEUU
El portaviones Gerald R. Ford, de Mallorca a liderar el ataque de EEUU a Venezuela
Veinte días después de su estancia en Palma, la armada estadounidense desplazó su buque de guerra más poderoso y letal a las costas del Caribe, desde donde este sábado dirigió la operación
Miguel Vicens
El portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford, el más moderno buque de guerra de la armada estadounidense y la mayor arma de disuasión jamás construida, con 350 metros de eslora, 5.000 soldados a bordo y 90 aviones de combate, recaló en la bahía de Palma durante seis días el pasado mes de octubre. Fue su primera parada desde que en junio salió de Norfolk (Virginia) para participar en una misión, primero en el Atlántico Norte, en Noruega, bajo mando de la OTAN, y después en el Mediterráneo, sacudido en ese momento en su zona oriental por el conflicto en Israel.
Palma se convirtió en el lugar de asueto durante seis días para 3.000 de sus 5.000 soldados, que llevaban cinco meses embarcados sin poner un pie en tierra. Y en Mallorca pudieron finalmente hacerlo gracias a la red de embarcaciones que comunicó el enorme buque de guerra con el Dique del Oeste. Los soldados se alojaron en hoteles con sus parejas; visitaron Palma, Valldemossa, el centro comercial Mallorca Fashion Outlet, las Cuevas del Drach e incluso la playa de Es Trenc. Y los conductores que los pasearon por la isla recibieron generosas propinas y recuerdos del portaaviones en forma de camisetas, gorras y cazadoras en señal de agradecimiento.
Pero el 6 de octubre se acabó la fiesta en Mallorca. El Gerald R. Ford puso rumbo al Adriático y fondeó muy cerca de las costas de Croacia, donde permaneció muy poco tiempo como fuerza de disuasión, con la vista en Oriente Medio, al recibir la orden de trasladarse de inmediato al Caribe venezolano con la misión de "detectar, vigilar e interrumpir las actividades y agentes ilícitos que pongan en peligro la seguridad de Estados Unidos".
Llegó a su destino a principios de noviembre. Y ayer lideró desde el mar el ataque a Caracas y la captura de Nicolás Maduro, junto a cinco destructores, un grupo anfibio con tres nuevos buques y toda la potencia destructora de la fuerza aérea.
Suscríbete para seguir leyendo
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional