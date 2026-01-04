La mujer de Stephen Miller, asesor de Trump, publica un mapa de Groenlandia cubierto con la bandera de EEUU: "Pronto"

Las ambiciones de Donald Trump en el exterior van más allá de la operación militar que el Ejército estadounidense llevó a cabo este sábado en Venezuela. Tras la maniobra en Caracas y el anuncio de que Estados Unidos asumiría el control del país durante un periodo indefinido de transición, Trump dejó abierta la posibilidad de nuevas intervenciones en México, Cuba y Colombia. Además, la sombra de futuros afanes expansionistas llega hasta Groenlandia, un objetivo en el radar de Trump desde su primer mandato y que ha vuelto a aparecer tras una publicación de la esposa del ultranacionalista asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Katie Miller, ex asesora y portavoz del ya disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y esposa de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para política y seguridad nacional, uno de los asesores más visibles e influyentes de Trump, compartió este sábado a través de su cuenta en X una imagen del mapa de Groenlandia cubierto por una bandera estadounidense. La publicación, que ha superado los 15 millones de visualizaciones, acompaña la imagen con la palabra 'PRONTO'.

El mensaje de Miller ha desatado un roce diplomático con Dinamarca, a cuyo reino pertenece la mayor isla del mundo. Así, el embajador danés en EEUU, Jesper Moller Sorensen, ha emitido un “amable recordatorio” a los estadounidenses. "Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca", ha indicado. Además, el diplomático ha añadido que espera "el pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca".

Los intereses de Trump en Groenlandia

El interés por Groenlandia y la repetida 'oferta' de compra por parte de Trump al reino de Dinamarca, una propuesta que surgió en 2019 durante su primer mandato y dejó de considerarse una provocación por la insistencia del republicano también en su segundo mandato, responde a intereses comerciales y cuestiones defensivas. Detrás de las ambiciones de Trump se encuentran asuntos geoestratégicos, pero también comerciales especialmente por el petróleo y las tierras raras, cruciales para industrias clave en Estados Unidos, como la electrónica y la armamentística.

Por parte del gobierno de Copenhague la respuesta que la isla no está en venta. No obstante, Trump no ha renunciado a sus planes sobre la isla. En diciembre, el presidente estadounidense nombró un enviado especial para Groenlandia, cuyo cometido sería convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca "en parte de EEUU", según publicó en Truth Social.

Como resultado de las crecientes aspiraciones de Trump en la isla, los servicios de inteligencia daneses incluyeron al país norteamericano como una "amenaza potencial" en su informe anual y advirtieron de que "las grandes potencias priorizan cada vez más sus propios intereses y utilizan la fuerza para lograr sus objetivos”.