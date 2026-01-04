El papa León XIV reclama respeto a la soberanía de Venezuela y a los derechos humanos "de todos y cada uno"

León XIV vuelve a hablar claro en sus mensajes dirigidos a Donald Trump. El Papa ha reclamado este domingo el respeto a "la soberanía de Venezuela y al Estado de derecho recogido en la Constitución", en un mensaje que supone su primera reacción pública al ataque militar de Estados Unidos contra el país y a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, actualmente recluido en una cárcel en Nueva York junto a su esposa.

"El bien del pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", ha afirmado el Pontífice, quien ha instado a "superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz". Unas declaraciones pronunciadas desde el balcón del Palacio Apostólico, en una jornada marcada por la lluvia en Roma, al final de su primer Ángelus del año.

León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, ha expresado además su "preocupación" por la evolución de la crisis y manifestó su deseo de que la situación derive en "un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres". En ese contexto, pidió también el respeto de "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno", según ha dicho, eso sí, sin mencionar de forma explícita al mandatario detenido.

¿Guerra fría?

El mensaje del Papa llega después de que, hace poco más de un mes, rechazara abiertamente una eventual intervención militar de EEUU en Venezuela. "Siempre es mejor buscar vías de diálogo o de presión, quizá presiones económicas, pero explorando otros caminos para propiciar un cambio", había señalado entonces en declaraciones a los medios a bordo del avión papal, durante su regreso de un viaje oficial al Líbano y Turquía.

Aunque por el momento la relación entre Trump y León no ha derivado en un choque público abierto, las críticas del líder religioso han enrarecido el clima entre EEUU y el Vaticano en los últimos meses. Todo ello al mismo tiempo que León XIV tampoco se está demostrando tibio en su relación con ciertos sectores del ala más conservadora y trumpista del clero estadounidense.

Reflejo de ello fue en diciembre la decisión de aceptar la renuncia del arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, uno de los líderes más influyentes de la corriente más conservadora y antiguo enemigo del difunto Francisco. En su lugar, el actual Papa decidió nombrar al obispo Ronald Hicks, quien, por estilo y recorrido (fue misionero en Perú), se asemeja más a León XIV, y quien también ha condenado las redadas de inmigrantes del Gobierno de Trump.