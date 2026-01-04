«Aunque no esté Maduro, la revolución continúa. Y hay muchos candidatos para desarrollarla»

El cónsul de Venezuela en Vigo, Martín Pacheco, se encuentra «en reunión permanente» con el Gobierno de Nicolás Maduro desde que Estados Unidos atacó el país latinoamericano en la noche de este viernes y capturó al presidente de la República Bolivariana. Atiende a FARO en su despacho en el número 3 de Velázquez Moreno, apenas un mes después de conceder una entrevista a este periódico ante la tensa situación que vive su nación. Y no sin antes leer, palabra por palabra, el comunicado oficial que el régimen ha difundido en las últimas horas: «Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos».

–El pasado 28 de noviembre aseguraba «no tener miedo a Estados Unidos» y que se defenderían de ser necesario. ¿Pero realmente Venezuela tiene capacidad de respuesta ante este ataque?

–Nos estamos defendiendo de una guerra que comenzó el 2 de septiembre. Hasta el momento han bombardeado y hundido más de 50 lanchas y han asesinado a más de 110 personas. Eso, en aguas venezolanas y en aguas colombianas, por el Pacífico. Y lo que ocurre es que entendemos esto como una cadena de manifestaciones y de provocaciones que buscan una reacción armada de Venezuela. Pero, ya agotada esta situación, estas provocaciones, decidieron entrar. Entraron por tierra y no se sabe cómo van a salir, porque realmente el país está indignado, el país está defendiendo su soberanía y el país está en la calle. El país está, en estos momentos, en efusión. Y tenemos, por supuesto, quizás no una respuesta adecuada desde el punto de vista tecnológico frente al armamento que tiene Estados Unidos, pero la dignidad está con el pueblo y la verdad. Y la defenderemos.

–¿En qué estado deja al país ahora mismo la ofensiva lanzada por la Administración de Donald Trump? Con el presidente Nicolás Maduro capturado y camino a Nueva York para ser juzgado.

–Bueno, el presidente, donde quiera que esté, dejó firmado un decreto que está en vigencia en las circunstancias que se están presentando. Estamos en emergencia nacional. La República se declara una república en armas para defenderse y tenemos por lo menos ocho millones de milicianos que están armados para defender la soberanía del país. Ahora, el estado en el que ha quedado todo después del bombardeo, no lo sabemos. Usted sabe que los Estados Unidos siempre aplican eso de que llevan la libertad y la democracia. Y el ejemplo de Gaza, el ejemplo de Siria, el ejemplo de Libia, el ejemplo de Yugoslavia y el ejemplo en algunos países latinoamericanos ha sido de destrucción total, de muertes, de desolación, de hambre y de miseria. Eso es lo que han llevado.

–¿Qué información le llega de allí? ¿Cuál es la situación?

–Estamos en reunión permanente, coordinados por la embajadora Gladys Gutiérrez, y los cinco cónsules generales aquí en España estamos trabajando de forma conjunta. Pero no tenemos información. Y hasta no tener información oficial, nosotros no la divulgamos, porque no tenemos un canal. En estos momentos, Venezuela está sometida a esta guerra absurda a la que nos han llevado, y esperamos las instrucciones que recibamos de los organismos competentes para dar nuevas informaciones.

–¿Abre la puerta lo sucedido este 3 de enero a un cambio de poder en Venezuela?

–Eso nunca está planteado. No puede haber un cambio de poder. Nosotros tenemos que cumplir con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro fue electo en elecciones libres, transparentes y completamente legítimas. Que haya un sector de la extrema derecha que pide la invasión, que apoya la invasión; unos traidores a la patria que dicen haber ganado las elecciones… eso es sencillamente para tratar de confundir a la colectividad. Eso no está planteado. De manera que nuestro presidente es Nicolás Maduro Moros, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los mecanismos de sucesión desde el punto de vista democrático.

–Estados Unidos ha justificado sus acciones como una respuesta ante los presuntos vínculos que Nicolás Maduro tiene con el narcotráfico, algo que usted mismo tildó de «mentira».

–Sí, una mentira del tamaño de Nueva York o más grande. Una mentira que no tiene ninguna posibilidad de análisis, porque las cifras indican que el 80% de la droga que sale de América del Sur sale por el Pacífico. Y de ese 20%, quizá el 4% o el 5% utiliza Venezuela como puente. Pero Venezuela nunca ha sido ni productor, ni distribuidor, ni nada. Ni tiene cárteles. Eso que llaman el Cártel de los Soles, que inventaron para calificar al país como un país narcotraficante, no es cierto. Eso no existe. Eso es una banda de delincuentes que fueron diezmados en Venezuela.

–Hay compatriotas suyos que confrontan con la posición que ustedes representan. Se alegran de que pueda haber un cambio de rumbo en el país con lo sucedido. ¿Qué les diría?

–Yo le digo a toda persona —sea quien sea, de la edad y del credo que tenga— que propiciar una invasión a su país es ser un traidor a la patria. Y lo de traidor a la patria está establecido en la Constitución y en las leyes: las sanciones que hay que aplicarles. De manera que son traidores a la patria todos aquellos que, de una u otra forma, apoyen una situación como esta. Cuando entran con alevosía, con premeditación, con nocturnidad; cuando el pueblo está durmiendo, a las dos de la madrugada, a invadir, a bombardear y a matar inocentes. Porque no tenemos cifras, pero hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Hay, como siempre, viviendas y edificios en el suelo… eso hay que evaluarlo. Por ahí seguramente no se han paseado ellos, pero para nosotros son traidores a la patria y deben ser juzgados por la justicia venezolana.

–Le veo esperanzado en que la situación se controle y en que el Gobierno venezolano no va a ser derrocado.

–Definitivamente. Cuando murió Hugo Chávez, los Estados Unidos y sus acólitos pensaron que iba a desaparecer la Revolución venezolana, pero es un hecho: existe. Allí hay más de 20 millones de personas que creen y sueñan con un país distinto: un país de iguales, un país donde no haya la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si creemos en ese mejor país, esa construcción nos la enseñó Chávez: cómo hay que hacerlo a través de la Revolución socialista. Pero en democracia, como lo hemos hecho hasta ahora. No hay ningún problema en cuanto a que se vaya a mantener el Gobierno porque, en el supuesto negado de que salga Maduro, la revolución continúa y hay bastantes candidatos para desarrollar esa revolución.