Los opositores a Maduro claman desde Vigo por un futuro de libertad: «Gracias a Dios que vino Trump»

En la sede de la Asociación Amigos de Venezuela de Vigo había este sábado una botella de whisky Grand Old Parr para brindar junto a otra de sidra El Gaitero. También una pantalla gigante y varios ordenadores desde los que se seguía minuto a minuto la última hora del país sudamericano, intervenido militarmente por el Ejército estadounidense en la noche de este viernes en una operación que se ha saldado con el arresto del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, y el de su esposa y mano derecha, Cilia Flores. Con una sensación de «alegría contenida», pero todavía muchísima incertidumbre, Manuel Pérez (presidente de la agrupación venezolana arraigada en la ciudad olívica), Ana Sara Lera (vicepresidenta), David Blanco (secretario) y Gladys Rodríguez (vocal) abrían las puertas de su centro de operaciaones a FARO para analizar la situación desde su posición como parte de la diáspora. Se mostraron en todo caso esperanzados porque la noticia que está siendo portada en todos los periódicos del mundo sea «el inicio» de la auténtica caída del régimen chavista.

«Con calma, con prudencia, con cautela. No es momento de festejar todavía», decía uno de los asistentes, aunque el ambiente que se respiraba en las instalaciones de la entidad desprendía un tono de positivismo excepcional. Los opositores a Maduro remarcan que Washington no ha bombardeado el conjunto de la ciudad de Caracas, sino «ciertos espacios» y «zonas estratégicas» vinculadas en su mayoría a infraestructuras militares. Y también inciden en que falta mucho por hacer, que «esto no se ha acabado», refiriéndose a la cúpula del actual Gobierno que todavía permanece en el poder, conformada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Alba Villar

«Son tantos los que tienen que caer…», recalcan desde la asociación, que también recibe la información a cuentagotas. Sobre su visión del despliegue armado de EE UU y su posible injerencia, la respuesta es que «Venezuela estaba tomada por actores externos». Y entre ellos citaron a Cuba, Rusia o Irán.

A ojos de Pérez, Lera, Blanco y Rodríguez, la intervención del gigante americano llega después de que el chavismo haya violado derechos humanos y deslegitimado elecciones durante décadas, como los últimos comicios celebrados en el país en los que «la población votó por Edmundo González». «Gracias a Dios que vino Trump», agradecía en alto uno de ellos casi al instante, situando este 3 de enero de 2026 como un «antes y después». Un hecho histórico que este sábado por la tarde no tardaron en celebrar en la Plaza Elíptica, donde más venezolanos contrarios a Maduro realizaron una concentración pacífica a las 18.00 horas.