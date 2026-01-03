Delcy Rodríguez: la "elegida" por Trump para ocupar el Gobierno de transición en Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez Gómez se ha convertido por estas horas en una figura clave de lo que ya es un hecho irreversible en Venezuela: el post madurismo. "Hay una vice que la puso (Nicolás) Maduro, que juró ante él. Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'", dijo Donald Trump con una curiosa amabilidad de vencedor. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene chance, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano. Acto seguido cobró más consistencia una pregunta que recorrió Caracas después de la "cinematográfica" captura del hombre que se hacía llamar "el presidente obrero" y que a su esposa, Cilia Flores, le había otorgado el cargo simbólico de "primera combatiente": la salida de Maduro, más allá de las características de la operación, parecería haber sido en un punto negociada. Y no solo por el "haremos lo que necesiten" que Trump le atribuye a Delcy, como se la conoce, pocas horas después de expresarse indignada sobre lo que había ocurrido. "Habrá un equipo trabajando. No hay nadie para hacerse cargo", precisó el magnate, dando a entender que la figura de Rodríguez sería apenas testimonial como parte de los planes de manejar personalmente los asuntos venezolanos.

Graduada en Derecho por la Universidad Central, Rodríguez, quien es legalmente la sucesora de Maduro, de acuerdo con la Constitución, es hermana de Jorge Rodríguez, uno de los portavoces más encendidos del mandatario apresado por EEUU, y a la vez, el encargado desde hace años de las negociaciones furtivas con Washington en diferentes oportunidades. El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) se ha esfumado de la escena.

Los Rodríguez tienen un apellido de prosapia política en Venezuela. El padre, José Antonio fue parte de un grupo insurgente que en los años setenta secuestró del empresario estadounidense William Frank Niehous y murió en prisión cuando la hija menor tenía siete años de edad. Los hermanos expresaron por mucho tiempo las posiciones más radicales del madurismo.

Delcy, de 59 años, hizo una carrera dentro de las estructuras de poder a partir de 2003 cuando se desempeñó como coordinadora de la vicepresidencia. Fue ministra de Comunicación y por un tiempo estuvo a cargo de Exteriores. Desde que comenzó el tercer periodo de Maduro ocupó un cargo estratégico además de la vicepresidencia: el ministerio encargado del manejo de la principal riqueza venezolana, el petróleo, que Trump quiere para EEUU.

Como parte del núcleo esencial del madurismo ella fue objeto sanciones de parte de Estados Unidos. Su nombre ha quedado a su vez asociado a una controversia en España cuando un vuelo privado de la empresa Sky Valet aterrizó en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas. Rodríguez se reunió entonces con el ministro de transporte José Luis Ábalos y Víctor de Aldama a pesar de que desde noviembre de 2017 tenía prohibido la entrada a la UE. El episodio se conoció como el "Delcygate". Koldo García Izaguirre se desempeñó como el chófer que trasladó a Ábalos.