Putin felicita el año convencido de una "victoria" en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado este miércoles su total confianza en las fuerzas militares del país y en su próxima "victoria" en la guerra de Ucrania durante su discurso de felicitaciones de fin de año.

"Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo que se aproxima. Creemos en ustedes y en nuestra victoria", ha manifestado el mandatario ruso en un discurso caracterizado por sus constantes llamamientos a la unidad y a la solidaridad de su pueblo, según recoge Europa Press.

"El trabajo, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros crean nuevos capítulos en su historia milenaria, y la fuerza de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la Patria, su desarrollo y su futuro", ha remarcado el presidente de Rusia.

Putin, además ha pedido a la población que sigua prestando su apoyo a sus "héroes", en referencia a los militares que combaten en Ucrania, "con palabras y hechos".

"Sigamos trabajando y creando, alcanzando nuestras metas y avanzando por el bien de nuestros hijos y nietos, por el bien de nuestra gran Rusia", ha concluido Putin.

El mensaje de Putin llegó horas después de que el Ministerio de Defensa ruso publicara un video de un dron derribado durante un supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de "mentira".

Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque "terrorista" y "personal" contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra. Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación "inventada" para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.

En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue "dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases". Según las autoridades rusas, el ataque empezó a las 19.00 horas del 28 de diciembre con un lanzamiento "masivo" de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo.

Moscú no ha precisado si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero sí se ha apuntado que la casa no sufrió daños.