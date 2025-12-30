Problemas técnicos
Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico
Eurostar, que opera los ferrocarriles en el túnel, ha pedido a los usuarios que no viajen este martes
EFE
Eurostar, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, ha pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advierte de importantes retrasos y cancelaciones de última hora.
En un comunicado colgado en su página web, Eurostar informó de que debido a un incidente eléctrico, recomienda "encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente".
Eurostar, con gran actividad en esta época debido a las celebraciones de año nuevo, conecta la capital británica desde la estación de St. Pancras con París.
Asimismo, National Rail, que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), también pidió a los pasajeros postergar sus viajes.
Advierte de que el problema eléctrico probablemente provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte. "Hay un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel. Es probable que los trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora. Consulte antes de viajar, ya que su viaje podría verse afectado", puntualiza..
En la página web del operador del tren aparecen como cancelados varios servicios que debían partir desde St. Pancras a la estación del Norte, en la capital francesa.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- La Torre Eiffel de Cuntis, en venta por 30.000 euros
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Nueva Zelanda fija un radio de 300 millas para buscar al jefe de máquinas del «Viking Bay»
- Los decanos de Educación acuerdan ampliar a 2 años el máster de profesorado
- El sindicato de Enfermería reclama de forma masiva al Sergas complementos no percibidos durante bajas
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación