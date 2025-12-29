La época más violenta de la historia reciente se ensaña con mujeres y niñas en todo el mundo

Sobre las espaldas de las supervivientes en Gaza, pesa una gran losa. Es la vida en el enclave palestino reducido a un mar de escombros. "El miedo a los bombardeos ha desaparecido, pero lamentablemente persiste la sensación de estar abrumada por lo desconocido, la confusión y la desesperanza", constata Rida, una matrona en la Franja de Gaza, a este diario. Delante de sus ojos, ha pasado lo peor de la guerra, debido a su profesión como personal médico, pero, entre sus manos, ella misma ha hecho brotar la esperanza al ayudar a las mujeres gazatíes a dar a luz bajo las bombas. Ahora, se enfrenta a la incertidumbre del mañana, igual que lo hacen decenas de millones de mujeres en todo el planeta.

No ha habido tiempo tan violento en la historia reciente. Actualmente, el mundo está experimentando el mayor número de conflictos activos desde 1946, según el último informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad de 2025. Durante el año anterior, 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de un conflicto letal, la cifra y el porcentaje más altos registrados desde la década de 1990. Los números no alcanzan a transmitir la brutalidad de la realidad. Respecto a los dos años previos, las víctimas civiles entre mujeres y niñas se han cuadruplicado, y, en apenas dos años, la violencia sexual ha aumentado un 87%.

"El incremento del gasto militar y los ataques a la igualdad de género no están haciendo que nuestro mundo sea más seguro; de hecho, todo lo contrario", lamenta Pablo Castillo Díaz, especialista en política de Mujeres, Paz y Seguridad en ONU Mujeres. "Tenemos un número récord de conflictos activos debido a estas políticas y estas formas de resolver los conflictos, de hacer política exterior o de hacer política en general", dice a este diario. Afganistán, Yemen, Palestina, Haití, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania… El escenario de la violencia cambia, pero el resultado no varía. "La narrativa general sobre los conflictos es que la mayoría de las personas asesinadas son hombres, y que las mujeres y las niñas sufren de forma diferente, pero también son asesinadas", afirma Castillo Díaz.

Reducción de la ayuda humanitaria

Los conflictos actuales se caracterizan por no tener un campo de batalla concreto. Todo el territorio se convierte en el frente de guerra. "Las mujeres son asesinadas por falta de acceso a la salud reproductiva, a la alimentación, y un trágico etcétera", añade. Combatientes de todos los bandos y colores también han aprendido a matar a estas mujeres en vida. Además del aumento en los incidentes documentados de violencia sexual contra niñas de un 35% en 2024 con respecto al año anterior, otra de esas formas paulatinas de dar muerte se origina en despachos situados en capitales occidentales, donde se toman decisiones que afectan a poblaciones enteras. Mientras que el gasto militar mundial ha superado los 2.700 millones de dólares en 2024, las organizaciones de mujeres en zonas en conflicto han recibido solo el 0,4% de la ayuda.

Por lo que ya se ha podido ir comprobando, el impacto de la reducción de la ayuda internacional es prácticamente inmediato. Con su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció el cierre de la agencia USAID, que apoyaba con servicios vitales a oenegés locales en todo el mundo, y recortes masivos en la asistencia humanitaria. Una encuesta mundial realizada por ONU Mujeres en marzo a grupos locales dirigidos por mujeres en situaciones de crisis puso de manifiesto que el 90% habían visto sus operaciones afectadas económicamente, casi la mitad preveía cerrar en un plazo de seis meses y la mayoría ya había reducido la plantilla o suspendido servicios clave. "Esto se traduce en que cientos de miles de mujeres en cada uno de estos conflictos no tienen acceso a la ayuda o a los servicios a los que sí tuvieron acceso el año anterior", constata Castillo Díaz.

Desprecio por el derecho internacional

Muchas de estas organizaciones ayudan a aquellas a las que nadie ayuda, como las supervivientes de violencia de género, mujeres lactantes, o pobres que buscan asistencia sanitaria o alimentaria. "En Europa, los donantes también están disminuyendo los fondos para poder aumentar el gasto militar, principalmente debido al conflicto en Ucrania", añade Castillo Díaz. El impacto se siente con especial violencia en los países en conflicto. "Casi el 60% de las muertes maternas se producen en 29 países afectados por crisis; por lo tanto, se convierte en una situación de vida o muerte para muchas mujeres, a la vez que, en las guerras actuales vemos como se obstruye la ayuda humanitaria, y se bloquea el trabajo en materia de salud y derechos reproductivos de forma deliberada, mientras se extienden los bombardeos de hospitales de mujeres y salas de maternidad", lamenta.

Todo esto ocurre, además, de forma ilegal. "Lo que es diferente o, en cierto modo, peor ahora que hace unos años es el impactante desprecio por el derecho internacional con el que se libran estas guerras", señala Castillo Díaz. "La falta de respeto constante y acumulativa al derecho internacional en los últimos años ha culminado en que todo el mundo lo ignore y no se preocupe por algunas de las reglas que hemos establecido", añade. A medida que las mujeres languidecen en mayores números debido a esta violencia contra ellas, esta mayor afectación no se ha visto compensada con más representación femenina en los procesos de toma de decisión. No solo su realidad en zonas de guerra suele ser invisible e invisibilizada, sino que además se las expulsa de las mesas de negociaciones.

7% de los negociadores

En 2024, nueve de cada diez procesos de paz no contaban con mujeres negociadoras, y estas representaban apenas el 7% de los negociadores y el 14% de los mediadores a nivel mundial. "Siempre diré que es necesario contar con mujeres y representantes de organizaciones civiles, y escuchar lo que quiere la gente, porque ya hemos tenido suficiente paz gubernamental", declara Marwa Hammad, coordinadora de recaudación de fondos de la organización por la paz palestina Women of the Sun (Mujeres del Sol). "Queremos una paz que provenga de esa gente, de la gente que sufre, de las que pagamos el precio de la guerra, incluso si no hemos decidido ir a la guerra", afirma a EL PERIÓDICO desde Belén.

Desde Women of the Sun, llevan años trabajando codo a codo con una asociación hermana israelí, Women Wage Peace (Las Mujeres Luchan por la Paz). Junto a ellas, firmaron el Pacto de las Madres para defender un futuro sin violencia para sus hijos a ambos lados de la Línea Verde. "Exigimos que, en las mesas de negociaciones, haya mujeres independientes, que puedan alzar la voz como mujer y poner sobre la mesa lo que sufrimos las mujeres, las niñas y las familias, porque, si no incluimos a todas las partes para lograr la paz y diseñar el proceso de paz, no podremos lograrla", concluye esta madre de familia palestina, sin perder el optimismo.