Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca"

Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han coincidido este sábado al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

"Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha manifestado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".