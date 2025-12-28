Investigación
Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en Surinam
El agresor ha sido identificado por fuentes policiales como un hombre de 43 años quien, tras una disputa telefónica con su mujer, de quien se había separado, mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco y 15 años
EP
Un hombre ha sido detenido este domingo en el norte de Surinam tras matar a nueve personas, entre ellas a cinco niños, durante una riña familiar en su domicilio a las afueras de la capital del país.
El incidente comenzó durante la noche del sábado al domingo en el municipio de Commewijne, justo al este de la capital, Paramaribo.
El agresor ha sido identificado por fuentes policiales como un hombre de 43 años quien, tras una disputa telefónica con su mujer, de quien se había separado, mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco y 15 años. Su hija mayor, de 16, consiguió escpaar con heridas graves para pedir ayuda a los vecinos.
El individuo procedó a ir casa por casa en la comunidad de Richelieu apuñalando a familias de vecinos, cinco de los cuales, entre ellos otro niño, acabaron falleciendo, según ha confirmado la Policía del país sudamericano en un comunicado publicado en su página web.
La Policía de la Región Oriental que acudió al lugar tuvo que usar armas de fuego para detener al sospechoso, que fue herido de bala en la pierna y está recibiendo ahora atención médica bajo custodia policial.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros