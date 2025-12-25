Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega

Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.

"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.

El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.