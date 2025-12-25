Asfura, el candidato de Donald Trump, es proclamado presidente de Honduras en medio de una creciente polémica

Nasry Asfura, el empresario de la construcción que Donald Trump designó como su aliado en Honduras, ha sido este miércoles proclamado presidente tras un largo y polémico recuento cuyo resultado no solo rechazó el Gobierno sino el presentador deportivo Salvador Nasralla, quien quedó a pocos votos del vencedor. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudo emitir un dictamen de unanimidad, lo que da cuenta de la crisis de legitimidad de Asfura antes de asumir. Con el 99,93% de las mesas escrutadas, el abanderado del Partido Nacional obtuvo el 40,2% de las adhesiones. Nasralla, en tanto, cosechó el 39,5% de los sufragios. Rixi Moncada, la candidata oficial quedó detrás aunque en la primera línea de las denuncias de fraude.

Asfura pasó por alto de las acusaciones y agradeció la labor de un CNE que se ha tomado varias semanas para dar un resultado. En el medio, Trump lanzó dos amenazas ante la posibilidad de que "Papito, a la orden", como lo llaman a Asfura, pudiera quedar relegado en el recuento de los votos. "Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió el empresario en X. El mensaje fue ambiguo: de un lado, el compromiso con los que lo votaron, pero, por otro, parecía también un agradecimiento al presidente de Estados Unidos que terció de manera determinante en la contienda a su favor.

"Es un robo", dijo Nasralla, y denunció una presunta manipulación del sistema informático. Sostuvo que el colapso de la plataforma contratada por el organismo coincidió con la entrada de actas que lo favorecían. El Partido Nacional "infló actas" en zonas donde había un predominio del voto a su candidatura. Nasralla exigió también un recuento "voto por voto", con la convicción de que existen 505.000 votos en disputa que podrían modificar el resultado.

La presidenta Xiomara Castro se encuentra en un brete político. No ha dejado de impugnar el comportamiento del CNE y, de otro, debe pronunciarse sobre el veredicto final y la transición.

Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, no se demoró en saludar la novedad. La llegada de Asfura a la presidencia supone un nuevo alineamiento de un país de la región con Washington. El año concluye con la victoria de la derecha en Ecuador, Bolivia y Chile.