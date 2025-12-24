Zelenski desvela el plan de paz y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos han informado el miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan en el transcurso del día.

Zelenski ha propuesto que si Rusia acepta el plan de paz que Kiev ha elaborado con Washington, éste podría o bien ser sometido a un referendo, que podría celebrarse al mismo tiempo que unas elecciones presidenciales, o bien ser enviado al Parlamento ucraniano para ser ratificado. "Ucrania someterá este acuerdo para ser ratificado por el Parlamento (...) y/o celebrará un referendo a nivel nacional para su aprobación con el formato 'sí' o 'no'. Ucrania podría decidir celebrar elecciones de forma simultánea con el referendo", dijo en una conversación con periodistas sobre la que la agencia Interfax informó este miércoles.

Cita electoral con garantías

Zelenski recalcó que las garantías de seguridad previstas por el plan sólo podrán entrar en vigor si el acuerdo es ratificado de forma vinculante o aprobado por referendo.

De acuerdo con la hoja de ruta propuesta por el presidente, en cierto punto, después de la firma del acuerdo de paz o durante el proceso de implementación, la Rada Suprema o Parlamento podrá votar para tomar una decisión sobre la fecha de las elecciones presidenciales en Ucrania.

Para ello deberán darse sin embargo determinadas condiciones como un alto el fuego que haya estado en vigor durante al menos 60 días, que permita, entre otras cosas, que el personal de las Fuerzas Armadas pueda ser parcialmente desmovilizado para votar.

Sin embargo, explicó, la ley marcial no podría levantarse de inmediato incluso tras la firma de un acuerdo de paz, sino que deberían transcurrir todavía un cierto número de meses. Solo entonces podrían celebrarse elecciones parlamentarias y locales, ya que la escala de participación en este caso es completamente distinta y cuenta con sus propias particularidades, agregó Zelenski.

"Si no hay seguridad, la legitimidad será cuestionada. Explicamos todo esto a nuestros socios", declaró.