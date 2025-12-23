Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Drones ucranianos atacan una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol
Drones ucranianos atacaron este martes una planta petroquímica ubicada en una zona industrial de la región rusa de Stávropol, en el Cáucaso norte, provocando incendios, según informó el gobernador local, Vladímir Vladímirov. "Drones enemigos intentaron atacar objetivos en Budiónnovsk, trabajan los sistemas de defensa antiaérea (...) Hay varios incendios en el territorio de la zona industrial. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", escribió en su canal de Telegram. Vladímirov señaló que "según datos preliminares no hay víctimas, no se observan daños en viviendas e infraestructura de servicios de la ciudad". El gobernador llamó a la población local no grabar vídeos de los ataques ni publicarlos en la red y estar atenta a la situación.
El Parlamento ucraniano forma un grupo de trabajo para "estudiar rápidamente" la posible celebración de presidenciales
El Parlamento de Ucrania ha formado este lunes un grupo de trabajo para "estudiar rápidamente" la posible celebración de elecciones presidenciales a pesar de que la ley marcial impuesta a raíz de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022, se encuentra aún en vigor.
David Arajamia, jefe del bloque parlamentario del partido Servidor del Pueblo del presidente, Volodimir Zelenski, ha subrayado en su cuenta en Telegram que "en línea con un acuerdo previo, se ha formado un grupo de trabajo en la Rada Suprema para estudiar rápidamente la posible celebración de elecciones presidenciales durante la ley marcial".
Zelenski dice que los documentos básicos del plan de paz ucraniano-estadounidense están listos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la propuesta de paz elaborada de forma conjunta por Kiev y por Estados Unidos están listos.
"El plan tiene 20 puntos. Probablemente no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, un documento marco", explicó en un acto con los trabajadores del servicio diplomático, en declaraciones citadas por la agencia Interfax.
Por otro lado "existe un documento diferente entre nosotros y los Estados Unidos con garantías de seguridad", afirmó y agregó que éstas "serán las que tendrán que ser consideradas por el Congreso de EE. UU., con sus detalles y anexos".
La UE sanciona a dos miembros del poder judicial ruso por violaciones de derechos humanos
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, impuso este lunes sanciones a dos miembros del poder judicial ruso "responsables de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Rusia".
Según informó la institución comunitaria en un comunicado, los sancionados son Dmitry Gordeev y Lyudmila Balandina.
Rusia toma como blanco Odesa en un intento por cortar el acceso de Ucrania al mar Negro
Rusia ha intensificado en los últimos días sus ataques masivos contra el sur de Ucrania y ha golpeado en varias ocasiones los puertos, la infraestructura energética y el sistema de transporte de Odesa, en lo que el Gobierno ucraniano describe como un intento de cortar el acceso del país al mar Negro.
Los ataques contra la mayor región de Ucrania, crucial también por sus vínculos con Rumanía y Moldavía, y sobre los que Moscú asegura que solo tienen "objetivos militares", se han prolongado prácticamente sin pausa durante los últimos 10 días.
"Rusia está intentando destruir la logística marítima con ataques sistemáticos contra infraestructuras portuarias y energéticas", informó este lunes el viceprimer ministro Oleksí Kuleba, después de que se declarasen varios grandes incendios en un depósito de aceite de girasol en el puerto de Pivdeni, donde ya murieron ocho personas el viernes en un ataque anterior.
Rusia reconoce "lento avance" en las negociaciones con EEUU para una paz en Ucrania
Rusia reconoció hoy un "lento avance" en las negociaciones con Estados Unidos para una paz en Ucrania y llamó a la Casa Blanca a contrarrestar "más activamente" los intentos de abortar ese proceso.
"Se observa un lento avance. Va acompañado de los intentos extremadamente dañinos y maliciosos de un influyente grupo de países de torpedear esos esfuerzos, de descarrilar el proceso diplomático. Esto hay que contrarrestarlo", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, durante una intervención en el club de debate Valdái.
Riabkov llamó a "la Administración estadounidense a contrarrestar más activamente" esos intentos.
Zelenski anuncia nuevas sanciones contra empresas rusas, ciudadanos chinos y medios de comunicación
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes nuevas sanciones contra el entramado de empresas rusas que de alguna manera se benefician de la guerra, así como contra varias personas de nacionalidad china que trabajan con la industria militar rusa y medios de comunicación que justifican el conflicto. "Estamos preparando varias sanciones adicionales contra entidades rusas y quienes contribuyan a la agresión rusa para finales de este año. Habrá al menos un paquete de sanciones contra personas que trabajan con la industria militar rusa, no solo de Rusia, sino también de China", ha resaltado en su cuenta de Telegram. Zelenski ha informado de que este nuevo paquete de sanciones, previsto para los próximos días, también tendrá como objetivo a los medios de comunicación que "justifican y promueven la agresión rusa" y a los atletas que utilizan sus carreras deportivas para "glorificar" lo que viene llevando a cabo Moscú estos años.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control activo de la localidad de Vilcha, en la provincia de Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, sin más detalles y sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates en la zona. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Muere un jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con un coche bomba en Moscú
Un alto mando del Estado mayor del Ejército ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó el atentado a la inteligencia ucraniana. "Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov", declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko. Indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana.
Un ataque de drones ucranianos daña dos muelles y dos barcos en la región de Krasnodar
Dos muelles y dos barcos resultaron dañados hoy tras un ataque perpetrado por drones ucranianos contra un embarcadero en la localidad de Volná, a orillas del mar Negro, en la región rusa de Krasnodar. "En la localidad de Volná del distrito Temriúkski debido al ataque de drones resultaron dañados dos muelles y dos barcos", informaron en Telegram las autoridades locales. Todos los tripulantes de los barcos fueron evacuados, sin que se reportaran víctimas, añadieron. Horas antes las autoridades indicaron que en una de las terminales de bombeo de crudo de esta localidad que acoge el puerto de Tamán se desató un incendio en una superficie de cien metros cuadrados tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado.
