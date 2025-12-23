Estados Unidos
EEUU ofrece más de 2.500 euros a cada extranjero sin documentación que se "autodeporte" antes de 2026
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
EP
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una bonificación valorada en 3.000 dólares (más de 2.500 euros) y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.
Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a "autodeportarse" a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los 1.000 dólares (850 euros) anunciados en mayo con la misma finalidad.
De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado "voluntariamente", incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.
La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona rondan los 17.000 dólares (14.400 euros), según recoge la agencia de noticias Bloomberg.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»