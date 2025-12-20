En legítima defensa
La Policía abate a un hombre armado con un cuchillo en una calle de Córcega
La principal hipótesis es que el individuo que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental
EFE
La Policía mató este sábado a un hombre con actitud amenazante que estaba armado con un cuchillo en una calle muy transitada de Ajaccio, la capital de la isla francesa de Córcega, tras haber intentado sin éxito reducirlo.
No se produjeron más víctimas que el hombre abatido, de 26 años, según detalló Bruno Bartoccetti, secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, en su cuenta de X. "Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible", subrayó en su mensaje.
En un principio, la policía había sido alertada por una disputa entre este hombre y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, que cuenta con mucha afluencia de transeúntes.
De acuerdo a la prensa local, la principal hipótesis es que el hombre que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental. El incidente se produjo alrededor del mediodía.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo