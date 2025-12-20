La Policía abate a un hombre armado con un cuchillo en una calle de Córcega

La Policía mató este sábado a un hombre con actitud amenazante que estaba armado con un cuchillo en una calle muy transitada de Ajaccio, la capital de la isla francesa de Córcega, tras haber intentado sin éxito reducirlo.

No se produjeron más víctimas que el hombre abatido, de 26 años, según detalló Bruno Bartoccetti, secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, en su cuenta de X. "Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible", subrayó en su mensaje.

En un principio, la policía había sido alertada por una disputa entre este hombre y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, que cuenta con mucha afluencia de transeúntes.

De acuerdo a la prensa local, la principal hipótesis es que el hombre que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental. El incidente se produjo alrededor del mediodía.