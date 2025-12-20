Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos

El último balance del ataque ruso ocurrido a última hora de este pasado viernes en la ciudad ucraniana de Odesa ha dejado ya ocho muertos y 27 heridos, según un nuevo balance publicado esta mañana por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Esta autoridad ha detallado en su cuenta de Telegram que el ataque ruso ha alcanzado varios vehículos, entre ellos un autobús, así como garajes de la zona. Los fallecidos, ha añadido la Fiscalía ucraniana, eran hombres de entre 20 y 62 años.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, había denunciado nada más terminar el bombardeo que "el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.