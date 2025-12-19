Roma cobrará dos euros a los turistas que visiten la Fontana de Trevi a partir del 1 de febrero

Roma sigue buscando fórmulas para afrontar los elevados costes de la preservación de su ingente patrimonio cultural y, a la vez, regular el turismo de masas. Con este desafío como telón de fondo, el ayuntamiento de Roma ha anunciado este viernes que, por primera vez, los turistas tendrán que pagar dos euros para visitar la Fontana di Trevi.

La medida, que prevé el cobro de una entrada para los no residentes que quieran acceder al recinto de la fuente, entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero y solo se aplicará de las nueve de la mañana a las diez de la noche, es decir, en el horario de mayor afluencia. Así, el Ayuntamiento de Roma espera engrosar sus arcas con unos seis millones de euros adicionales al año, que se sumarán al millón y medio de euros que actualmente se recaudan gracias a las monedas que los turistas arrojan a la fuente.

Las autoridades romanas han justificado su decisión como una iniciativa que responde a la necesidad de "conservar, proteger y mantener" el "extraordinario patrimonio" de la ciudad, sobre todo en vista del agotamiento de los fondos europeos que la capital italiana ha usado en los últimos años para renovarse, según ha precisado el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. "Hemos regenerado partes importantes de la ciudad, pero debemos plantearnos cómo continuar este trabajo de protección y conservación", ha añadido Smeriglio. Además, es necesario "recordar siempre" que Roma, "además de ser una ciudad de turistas y de peregrinos, es una ciudad de habitantes, de personas de carne y hueso", ha reflexionado.

Un patrimonio costoso

Roma tiene, en efecto, desde hace tiempo dificultades para gestionar los altos costes de mantenimiento de su patrimonio cultural —centenares de monumentos y edificios antiguos de distintas épocas históricas—, que sufre enormemente la contaminación y las vibraciones provocadas por el tránsito vehicular, lo que cuesta millones de euros cada año (no existe una cifra oficial). Un precedente que refleja esta situación es el caso del Coliseo, que hace unos años sufrió un deterioro importante y que la ciudad no sabía cómo restaurar hasta que finalmente encontró financiación privada.

No obstante, el anuncio también ha suscitado polémicas. "Pagar una entrada para la Fontana di Trevi me parece realmente fuera de lugar; los turistas ya pagan una de las tasas turísticas más altas de toda Europa, añadir esto me parece innecesario. Además, estamos hablando de un punto turístico que se encuentra en una plaza, no en un museo; sería como si mañana cobráramos la entrada a la Piazza Navona", ha dicho Giuseppe Roscioli, vicepresidente de la asociación hotelera Federalberghi.

Además de la fuente, el consistorio romano también ha anunciado que se cobrará una entrada para otros cinco museos: la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo Carlo Baracco, el Museo Bilotti y el Museo Canonica, según ha explicado el alcalde, Roberto Gualtieri. Todos monumentos que hasta ahora eran gratuitos y que se sumarán al Panteón, que también es de pago desde 2023 (5 euros).