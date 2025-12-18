La Armada venezolana comienza a escoltar buques petroleros en el Caribe tras la amenaza de Trump

El Gobierno venezolano instruyó a su Armada venezolana que comience a escoltar buques petroleros que se dirigen a alta mar, según The New York Times. El Palacio de Miraflores tomó la decisión tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los cargueros sancionados que comercien con el país sudamericano. El magnate republicano lanzó la amenaza del "bloqueo total" en la noche del martes. Siempre de acuerdo con NYT, los barcos transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo provenientes que deben llegar a puertos asiáticos. En principio no serían naves en la mira de EEUU.

Una semana atrás había sido decomisado un buque petrolero venezolano en un acto que Caracas calificó de "piratería". Trump fue mucho más lejos con su desconcertante mensaje en Truth Social: "nos quitaron nuestros derechos. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta".

En este contexto, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificó su determinación de seguir enviando barcos con crudo de su producción.

Por su parte, Nicolás Maduro mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres para alertar sobre "la escalada de amenazas" de parte de Washington. El canal oficial Telesur consignó que "el eje central" del contacto se basó en las recientes declaraciones del magnate republicano sobre la propiedad de los hidrocarburos en Venezuela. Maduro denunció que EEUU ha formulado expresiones "de carácter colonial" que "deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas por constituir una amenaza directa a la soberanía".

Previamente, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, reiteró la línea argumental de Trump a través de un mensaje en X. Estados Unidos, dijo, creó la industria petrolera de Venezuela. "El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense". La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la gestión del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. "Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", añadió el asesor del magnate.