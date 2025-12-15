Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este domingo la muerte de Raad Saad, jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara el ataque aéreo en el que ha matado al 'número dos' de esta milicia. "Lamentamos la pérdida del gran líder Raad Saad, Abu Muaz, uno de los líderes más destacados de Al Qassam, junto con varios de sus compañeros: Riad al Laban, Abdul Hay Zqout y Yahya al Kayali", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', afín al grupo, en el que ha destacado que los cuatro "fallecieron fieles a su compromiso" con el pueblo palestino.

Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney El Gobierno israelí ha emitido una alerta para instar a sus ciudadanos residentes o visitantes en el extranjero a extremar la precaución ante el riesgo de que haya "imitadores" del ataque de Sídney en el que dos individuos han matado al menos a 15 personas en la playa de Bondi cuando celebraban la festividad judía de la Janucá. "La historia nos ha enseñado que es posible que los simpatizantes del terrorismo intenten perpetrar atentados imitando lo ocurrido. Por eso es esencial que los israelíes que estén en el exterior se ciñan a las recomendaciones", ha publicado el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno israelí en un comunicado.

Un asesor de Jameneí dice que Irán "seguirá apoyando firmemente" a Hizbulá, frente a los esfuerzos de Líbano por desarmar al grupo Un asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este domingo que la República Islámica "continuará apoyando firmemente" al grupo islamista libanés Hizbulá, en medio de los esfuerzos del Gobierno del Líbano por desarmar a esta milicia y de las denuncias de interferencia de Teherán. "La República Islámica continuará apoyando de manera firme al valioso y dedicado grupo de Hezbolá en la primera línea de la resistencia", aseguró el asesor de Asuntos Internacionales de Jameneí, Ali Akbar Velayatí, en una reunión con el representante del grupo chií libanés en Teherán, Abdulá Safi al-Din, según informó la agencia Mehr.

Netanyahu asegura que "se acerca el final" de la primera fase del acuerdo de Gaza El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo que está "acercándose la finalización" de la primera fase del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza que entró en vigor el pasado 10 de octubre. "Estamos acercándonos a la finalización de la primera fase", ha afirmado Netanyahu durante el Consejo de Ministros semanal y ha mencionado en ese sentido los esfuerzos para lograr la recuperación del cuerpo del rehén fallecido Ran Gvili. Además, Netanyahu ha defendido el asesinato selectivo este sábado del 'número dos' de las milicias de Hamás, el "architerrorista Raad Saad, uno de los arquitectos de la masacre del 7 de Octubre y también uno de los autores del plan de exterminio Murallas de Jericó", según la nota de prensa difundida por el Gobierno israelí.

EEUU condena el atentado en Sídney: "El antisemitismo no tiene cabida en este mundo" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este domingo el atentado ocurrido en Sídney contra la comunidad judía que dejó doce fallecidos y 29 heridos y aseguró que el antisemitismo "no tiene cabida en este mundo". "Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia", escribió Rubio en un mensaje en X.

Netanyahu relaciona ataque en Sídney con el llamamiento de Australia a un Estado palestino y "el antisemitismo" del Gobierno australiano El primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, relacionó este domingo el "llamamiento a un Estado palestino" por parte de Australia con el tiroteo masivo en una popular playa de Sídney, donde se celebraba la festividad judía de Janucá, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos. Netanyahu aseguró en un comunicado que el pasado 17 de agosto envió una carta a su homólogo australiano, Anthony Albanese, donde le advertía de que su gobierno "promovía y fomentaba el antisemitismo". "Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás", recordó hoy el primer ministro israelí haberle trasladado a Albanese hace unos cuatro meses.

Sánchez condena el ataque en Sidney y pide trabajar contra antisemitismo y terrorismo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo enérgicamente el ataque terrorista en una playa de Sídney contra la comunidad judía, que ha causado doce muertos -de ellos uno de los agresores- y 29 heridos y ha asegurado que hay que erradicar el antisemitismo y el terrorismo. "Condenamos enérgicamente el ataque antisemita en Australia. Debemos trabajar incansablemente para erradicar el antisemitismo y el terrorismo. No tienen cabida en nuestra sociedad", ha indicado el presidente del Gobierno español en la red social X.

Irán condena el tiroteo en Sídney contra la comunidad judía que causó 12 muertos Irán condenó este domingo el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, un ataque que las autoridades australianas calificaron de “terrorista” y dirigido “contra la comunidad judía”. “Condenamos el ataque violento en Sídney, Australia”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un mensaje breve en X en el que señaló que el asesinato y la matanza de personas, “ocurran donde ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.

El Ejército israelí ataca a supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano El Ejército israelí afirmó este domingo haber atacado varias zonas del sur del Líbano donde se hallaban tres presuntos miembros del grupo chií Hizbulá, según un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Los terroristas participaron en intentos de restablecer la infraestructura terrorista de Hizbulá y sus actividades constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", sostiene la nota del Ejército.