Al menos 10 muertos y 12 heridos en un ataque durante una fiesta judía en la playa australiana de Bondi

Al menos diez personas han muerto y 12 han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido -- ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.

Las fuerzas de seguridad han confirmado a la cadena ABC el balance inicial en una primera estimación sobre las consecuencias del tiroteo, del que informó en un primer momento la Policía del estado de Nueva Gales del Sur sobre las 09.45, hora en la España peninsular y Baleares, del comienzo del incidente. Poco después, la Policía anunció al menos dos hombres detenidos, uno de ellos finalmente confirmado como muerto.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

Los servicios de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. / Mark Baker / AP

Condena de Israel

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi".

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

Personas y trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se celebraba un evento festivo y donde se informó de un tiroteo en Bondi Beach. / Associated Press/LaPresse / LAP

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.

También ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. "Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá", ha indicado en su cuenta de X.

"Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá", ha añadido.