El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos en Járkov

El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos durante combates en la región fronteriza ucraniana de Járkov, donde Rusia intenta crear una franja de seguridad, informaron este sábado fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.

Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Vovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Séver (Norte), señaló la fuente a la agencia TASS.